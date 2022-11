Die Polizei ist wegen einer "Gefahrenlage" zu einer Realschule in Siegburg bei Bonn ausgerückt (Symbolbild)

"Gefahrenlage" Großeinsatz für Polizei an Siegburger Realschule: Polizei stellt Verdächtige

von Daniel Wüstenberg Schülerinnen und Schüler haben sich mit ihren Lehrkräften in den Klassenräumen einer Realschule in Siegburg eingeschlossen: Nachdem dort eine bewaffnete Person gesehen worden sein soll, war die Polizei im Großeinsatz.

Wegen einer "Gefahrenlage" an einer Schule ist die Polizei am Mittwochvormittag in Siegburg (bei Bonn) zu einem Großeinsatz ausgerückt. Den Angaben zufolge wurde auf dem Gelände der Alexander-von-Humboldt-Realschule eine bewaffnete Person gesehen, auch Knallgeräusche sollen zu hören gewesen sein. Nach Eintreffen der Beamtinnen und Beamten seien dort Munition sowie Reste von gezündeten Feuerwerkskörpern gefunden worden. Zur Sicherheit sei die Schule durch Spezialkräfte durchsucht worden.

Am Mittag gab es jedoch vorsichtige Entwarnung: "Zurzeit hat die Polizei keine Erkenntnisse, dass die durch Zeugen gesehene Person in die Schule gegangen ist", hieß es. Nach der Person sei gefahndet worden, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Die Polizei stellte wenig später mehrere Verdächtige. "Es wurden mehrere Personen angetroffen, auf die die Täterbeschreibung passt. Sie werden zurzeit von uns überprüft", sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur DPA. "Von einer Festnahme kann man noch nicht sprechen." Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich laut Polizei nach dem Amokalarm gemeinsam mit ihren Lehrkräften in den Klassenräumen eingeschlossen. Die Polizei rief dazu auf, die Gegend um die Schule großräumig zu meiden, der Bereich wurde abgesperrt.

Die Alexander-von-Humboldt-Realschule befindet sich gemeinsam mit anderen Bildungseinrichtungen auf einem Gelände. Rund 540 Schülerinnen und Schüler besuchen die Realschule. 38 Pädagoginnen und Pädagogen sind dort beschäftigt.

