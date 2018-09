Am 4. März wurden der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia Opfer eines Attentats. Schnell stand fest: Sie wurden mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet. Ebenso schnell machte die britische Premierministerin Theresa May einen Verantwortlichen aus: Russland. Schlüssige Beweise blieb London jedoch lange schuldig. Ein halbes Jahr nach dem Nervengiftanschlag legten die britischen Geheimdienstler aber nun einen minutiösen Bericht vor, der die Spur der mutmaßlichen Attentäter von Moskau nach Salisbury und wieder zurück überzeugend nachzeichnet.

Für die Rekonstruktion der Geschehnisse werteten die Ermittler 11.000 Stunden an Videoaufnahmen aus Überwachungskameras aus, die in Großbritannien quasi allgegenwärtig sind. 50 Stunden hielten sich demnach die beiden Verdächtigen im Land auf. 50 Stunden lang wurden sie von den tausenden Kameras im Land auf Schritt und Tritt verfolgt.

Und so spielte sich das Skripal-Attentat nach Darstellung der britischen Anti-Terror-Einheit ab:

Freitag, 2. März

Um 15 Uhr Ortszeit landet am Flughafen London-Gatwick eine Maschine der russischen Fluglinie Aeroflot, Flugnummer SU2588. Unter den zahlreichen Passagieren aus Moskau befinden sich auch zwei Männer, die als Alexander Petrow und Ruslan Boschirow nach Großbritannien einreisen.

Ihre Identitäten sind gefälscht, vermuten die britischen Geheimdienstler. In ihrem Gepäck transportieren die beiden ein Fläschchen, das dem Parfüm "Premier Jour" von Nina Ricci nachempfunden ist. Doch in dem kleinen Flakon lauert der Tod: Statt eines Duftwässerchens enthält es Nowitsckok.

Bis zu dem Anschlag auf die Skripals bleiben zwei Tage.

Nach ihrer Ankunft in London nehmen Petrow und Boschirow den Zug in die Innenstadt, steigen im Zwei-Sterne-Hotel City Stay in der Bow Road im Osten Londons ab. Die Nacht verbringen sie hier. Später findet man in dem Hotel Spuren von Nowitschok.

Samstag, 3. März

Am Samstagvormittag verlassen Petrow und Boschirow das unscheinbare Hotel und steigen in die U-Bahn ein. Um 11.45 Uhr erreichen sie Waterloo-Bahnhof, nehmen den Zug nach Salisbury. Am frühen Nachmittag erreichen sie das südenglische Städtchen. Um 14.25 Uhr werden sie von den Überwachungskameras am Bahnhof der Kleinstadt gefilmt.

Nicht mal zwei Sunden später machen sich die beiden Männer auf den Rückweg nach London. Kurz nach 16 Uhr nehmen sie wieder den Zug und kehren in die britische Hauptstadt zurück. Wieder geraten sie in das Sichtfeld der Überwachungskameras.

Um 20.05 Uhr kommen die beiden Männer wieder in ihrem Hotel an. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei diesem Salisbury-Besuch um eine Erkundungstour handelt.

Sonntag, 4. März

Am frühen Morgen verlassen Petrow und Boschirow das City Star Hotel. Um 8.05 Uhr machen sie sich auf den Weg, fahren erneut zum Bahnhof Waterloo und von da aus wieder nach Salisbury.

Um 11.58 Uhr werden sie in der Wilton Road in der Nähe einer Schell-Tankstelle gefilmt - bis zum Haus der Skripals in der Christie Miller Road sind es nur acht Gehminuten.

Um 13.05 befinden sich Petrow und Boschirow wieder auf dem Rückweg zum Bahnhof. Die Verdächtigen werden in der Fisherton Street mehrmals gefilmt.

Was in den 18 Minuten zwischen diesen Aufnahmen geschieht, hält jedoch keine Kamera fest. Die britischen Ermittler gehen davon aus, dass die beiden in dieser Zeit das Gift aus der präparierten Parfum-Flasche auf der Klinke der Eingangstür der Skripals verteilen.

Um 13.50 Uhr steigen die beiden Männer wieder in einen Zug Richtung London.

Um 16.15 Uhr geht bei der Polizei in Salisbury der Anruf eines besorgten Passanten ein, der Skripal und seine Tochter bewusstlos auf einer Parkbank gefunden hat.

Eine halbe Stunde später, um 16.45 Uhr, treffen Petrow und Boschirow am Bahnhof Waterloo ein. Sie kehren nicht zurück zum Hotel, sondern fahren um 18.30 mit der U-Bahn zum Flughafen Heathrow. Dort passieren sie um 19.28 Uhr die Sicherheitskontrollen. Um 22.30 Uhr heben sie mit der Aeroflot-Maschine mit der Flugnummer SU2585 Richtung Moskau ab.

Russland streitet weiter jede Verwicklung in den Skripal-Fall ab

Die britische Premierministerin ist überzeigt, dass Petrow und Boschirow dem russischen Militärgeheimdienstes GRU angehören. "Das war keine nichtautorisierte Operation. Sie war so gut wie sicher außerhalb des GRU von höherer Stelle im russischen Staat abgesegnet", sagte die Regierungschefin im Parlament in London."Wir haben jetzt ausreichend Beweise, um Anklagen im Zusammenhang mit dem Angriff auf Sergej und Julia Skripal zu erheben", sagte der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei, Neil Basu. Die Verdächtigen seien etwa 40 Jahre alt. Scotland Yard bat die Bevölkerung um Hinweise.

Das russische Außenministerium wies alle Vorwürfe umgehend zurück. "Die in den Medien veröffentlichten Namen und Bilder sagen uns nichts", sagte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa der Agentur Tass zufolge in Moskau. London solle nicht die Öffentlichkeit manipulieren, sondern bei der Aufklärung mit Russland kooperieren.