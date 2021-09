An alle Krimi-Fans: So können Sie live bei der STERN CRIME Masterclass dabei sein

Digitales Live-Format An alle Krimi-Fans: So können Sie live bei der STERN CRIME Masterclass dabei sein

Wie arbeiten eigentlich Rechtsmediziner:innen? Und welche Fälle lassen selbst die erfahrensten Ermittler:innen nicht mehr los? Diesen Fragen will STERN CRIME in einer neuen Masterclass-Staffel auf den Grund gehen. Hier erfahren Sie, wie Sie mit dabei sein können.

Am 30. September 2021 startet die zweite Staffel des digitalen Live-Formats STERN CRIME Masterclass. Den Auftakt macht eine ganz besondere Gästin: Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich die forensische Psychiaterin Nahlah Saimeh schon mit Straftäter:innen. Als Gutachterin hat sie sich vor allem auf die Beurteilung von schweren Gewalt- und Sexualdelikten spezialisiert und setzt sich mit Fragen der Schuldfähigkeit und der Gefährlichkeitsprognose auseinander.

Eine Woche später, am 7. Oktober, begrüßt STERN CRIME den Strafverteidiger Jens Rabe – einen Grenzgänger. Als Anwalt verteidigt er Angeklagte in Mordprozessen, als Nebenklagevertreter steht er auf der Seite von Opfern, beispielsweise im NSU-Prozess.

Am 28. Oktober gibt der ehemalige Chef der Kriminalpolizei, Jürgen Schmidt, Einblicke in seine 25-jährige Karriere. Er weiß: Einen Mörder zu finden, kann sehr schwierig sein. Es kommt darauf an, mit dem zu arbeiten, was er hinterlassen hat. Schmidt spricht in der Masterclass über die sorgfältige Suche an Fundorten und darüber, wie ein Ermittler im Nichts Orientierung finden kann.

Termine der nächsten stern Crime Masterclasses stern Crime Masterclass mit Fallanalytiker Alexander Horn: 14.9.2021 (Nachholtermin)

stern Crime Masterclass mit der forensischen Psychiaterin Nahlah Saimeh: 30.9.2021

stern Crime Masterclass mit Strafverteidiger Jens Rabe: 7.10.2021

stern Crime Masterclass mit dem ehemaligen Kripo-Chef Jürgen Schmidt: 28.10.2021

>>> Sichern Sie sich hier die Tickets

Die Veranstaltungen finden digital über das Event-Tool Hopin statt. Abonnenten von STERN CRIME und STERN CRIME PLUS erhalten die Tickets zum reduzierten Preis von 14,99 €. Der Standardpreis von 19,99 € reduziert sich bei Eingabe Ihrer Abodaten.

So kommen Sie an die Tickets

Alle Veranstaltungen finden jeweils um 19 Uhr auf der digitalen Event-Plattform Hopin statt. Dank eines Live-Chats können Sie als Zuschauer:in direkt Fragen an die Expert:innen stellen. Moderiert wird jede Masterclass von eine:r STERN CRIME-Redakteur:in.

Ab sofort sind die Tickets für die STERN CRIME Masterclass online erhältlich unter www.stern-crime.de/masterclass. Reguläre Tickets kosten je 19,99 Euro – STERN CRIME- und STERN CRIME Plus-Abonnent:innen zahlen nur 14,99 Euro. Das Ticketpaket für alle drei Veranstaltungen der zweiten Staffel liegt bei 49,99 Euro.