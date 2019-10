In einem Brunnenschacht soll ein Mann im Münsterland seine 79 Jahre alte Mutter ertränkt haben. Als Tatmotiv des 55-Jährigen nehmen die Ermittler Habgier an, da die Frau Großteile ihres Grundbesitzes verkaufen wollte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Münster mit. Die Tat ereignete sich bereits Ende Juni, der Sohn sei in der Nacht zu Dienstag festgenommen worden.

Ermittler vermuten Habgier als mögliches Motiv

Nach dem Tod der Frau hatten Rechtsmediziner bereits am 27. Juni bei einer Obduktion Tod durch Ertrinken festgestellt. Wie Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt erklärte, soll der Sohn dafür verantwortlich sein. "Dem Mann aus Neuenkirchen wird zur Last gelegt, in den späten Abendstunden des 25. Juni seine Mutter an einem Gurt und einer im Brunnen stehenden Leiter herabgelassen und in dem zwei Meter tiefen Wasser des Brunnens ertrinken lassen zu haben."

Am Kopf der Leiche der Frau waren Hämatome festgestellt worden. Nach der Auswertung der Spuren seien ihr diese wohl durch Gewalteinwirkung des Sohnes außerhalb des Brunnens zugefügt worden. "Anschließend soll der Tatverdächtige seine durch den Angriff vermutlich wehrlose Mutter in den Brunnen verbracht und dort getötet haben", erklärte der Oberstaatsanwalt.

Der Sohn soll seine Pläne, das Anwesen der Mutter geschäftlich für eigene Zwecke zu nutzen, durch deren Verkaufspläne in Gefahr gesehen haben. Der leitende Mordermittler Joachim Poll erklärte, "durch den plötzlichen Tod seiner Mutter soll er versucht haben, seine finanzielle Situation zu retten."

Der 55-Jährige habe sich nach seiner Festnahme nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er sollte noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden und ihm dort der Haftbefehl wegen des dringenden Mordverdachts eröffnet werden.