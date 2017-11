Entwarnung am Montagnachmittag im oberbayerischen Pfaffenhofen. Einsatzkräfte der Polizei konnten dort einen 28 Jahre alten Mann festnehmen, der eine Mitarbeiterin des Jugendamtes mit einem Messer bedroht und stundenlang in seiner Gewalt hatte. Die Beamten nutzen nach Angaben der Polizei die Gelegenheit zum Zugriff, als der Täter die medizinische Versorgung seines leicht verletzten Opfers zulassen wollte. Hans-Peter Kammerer, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord: "Von der Situation ist es so, dass der Täter festgenommen werden konnte. Er ist soweit unverletzt. Das Opfer ist in ärztlicher Behandlung, auch soweit unverletzt. Sie hat eine Schnittverletzung schon am Vormittag davongetragen, aber keinerlei lebensgefährliche Verletzung. Man kann sich aber vorstellen, dass das Opfer, psychisch in einem sehr angestrengten Zustand ist. Und die Ärzte kümmern sich im Moment um ihre Gesundheit." Der Mann hatte sich am Montagmorgen in einem Büro des Jugendamtes verbarrikadiert. Die Polizei hatte versucht, ihn zur Aufgabe zu bewegen. "Also, was das Motiv des Täters betrifft, so ist ja von einzelnen Medien auch schon über die Tatsache eines möglichen Sorgerechtsstreit thematisiert worden. Es scheint sich so zu bestätigen. Nur Details kann ich ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen." Opfer und mutmaßlicher Täter hätten vor der Geiselnahme wohl Kontakt zueinander gehabt, sagte Kammerer: Nach Medienberichten soll es sich bei dem Verhafteten um einen Vater handeln, dem das Sorgerecht für sein Kind entzogen werden soll.