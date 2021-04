Zwei Deutsche sind in Spanien im Zusammenhang mit der Tötung eines DJ festgenommen worden.Die beiden Männer seien am Dienstag - rund 36 Stunden nach der Tat - in Málaga im Süden des Landes gefasst worden. Das teilte die Polizei mit.Der 30 Jahre alte Hauptverdächtige werde des Mordes , der unterlassenen Hilfeleistung und des illegalen Waffenbesitzes beschuldigt. Dem zweiten 28-jährigen Festgenommenen werde Vertuschung vorgeworfen.Die Tat hatte sich den amtlichen Angaben zufolge in einer Villa in Marbella ereignet. Ein 40-jähriger Spanier wurde aus noch unbekannten Gründen mit einem Schuss in den Hals getötet