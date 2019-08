Ein außergewöhnlicher Kriminalfall: Vor drei Tagen wurde in Berlin ein 40-jähriger Mann aus Georgien von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer erschossen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft, ob es einen politischen Hintergrund für die Tat gegeben haben könnte. Martin Steltner von der Berliner Staatsanwaltschaft hierzu: "Da gibt es viele Fragen, die natürlich auch noch geklärt werden müssen. Und es bleibt die Frage, ob wir das alles klären können. Es spricht einiges für eine eindeutig geplante Tat, das ist klar, offensichtlich. Aber was nun darüber hinaus Motivlagen angeht, haben wir keine Erkenntnisse, die auf ein klassisches, kriminelles Motiv hindeuten." Aufgrund von Zeugenaussagen konnte ein Verdächtiger schnell identifiziert und gefasst werden. "Er wurde beobachtet, wie er Gegenstände, die mutmaßliche Tatwaffe und das mutmaßliche Flucht-Fahrrad, versuchte, in der Spree zu beseitigen, ist also festgenommen worden kurz nach der Tat. Und die weiteren Ermittlungen haben den Tatverdacht gegen ihn erhärten können. Deshalb ist gegen ihn am Samstagabend Haftbefehl wegen Heimtücke-Mordes ergangen." Spekulationen in Medienberichten, etwa darüber, ob es sich um einen Auftragsmord gehandelt haben könnte, wollte Steltner nicht kommentieren. Er bestätigte lediglich, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen 49-jährigen Mann mit russischer Staatsbürgerschaft handele. "Der Verdächtige hat, ich sage mal so ein bisschen pauschal, bestritten bei der Polizei und hat dann beim Ermittlungsrichter von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht, sich also nicht geäußert und ist dabei, nach dem Eindruck des Kollegen vor Ort, äußerst abgebrüht aufgetreten." Derzeit würden alle verfügbaren Beweise ausgewertet, so Steltner. Die Tat ereignete sich im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit, wo schnell ein Zelt zur Untersuchung des Tatorts aufgebaut wurde.