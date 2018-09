Der Albtraum von Stephanie Reece begann mit einem Anruf. Am vergangenen Freitag klingelte bei der 48-Jährigen das Telefon. Die Schule ihrer beiden Kinder war am anderen Ende der Leitung. Ihr 15-jähriger Sohn Harrison und ihre 13-jährige Tochter Shelby seien nicht zum Unterricht erschienen. Die beiden Teenager waren gerade bei ihrem Vater zu Besuch. Der und Reece hatten sich Ende 2017 scheiden lassen.

Die Mutter rief ihren Ex-Mann an, keine Antwort. Sie fuhr zu seinem Haus in Zionsville im US-Bundesstaat Indianapolis, niemand öffnete die Tür. Um 10:30 Uhr morgens rief sie den Notruf. Die wenig später eintreffenden Beamten öffneten die Tür und machten einen grausigen Fund: Drei Leichen lagen im Haus. Die ihres 50-jährigen Ex-Mannes und auch die leblosen Körper ihrer beiden Kinder. So zumindest berichten es der "Indianapolis Star" und "People" übereinstimmend unter Berufung auf die örtliche Polizei.

Stephanie Reece: Vater erschoss ihre Kinder im Schlaf

Den Berichten zufolge geht die Polizei davon aus, dass der Vater zunächst die beiden Kinder im Schlaf erschossen hat. Die Leichen sollen in ihren Betten gefunden worden sein. Anschließend habe er die Waffe gegen sich selbst gerichtet und abgedrückt. "Ich kann mir nicht vorstellen, jemanden umzubringen, aber noch weniger, dass man seine eigenen Kinder tötet", wird der örtliche Sheriff vom "People" zitiert. Ihm zufolge sei es unklar, wann genau sich die schreckliche Tat abgespielt hat. Niemand habe die Schüsse gehört.

Stephanie Reece war eine mäßig erfolgreiche professionelle Tennisspielerin in den frühen 90er Jahren. Sie war hauptsächlich auf Doppel-Partien spezialisiert, ihre beste Platzierung dort war die Nummer 79 der Weltrangliste des Tennisverbandes ATP. Sie trat bei allen vier Grand Slam Turnieren in den USA, Frankreich, Australien und England an. Nach ihrer Karriere arbeitete sie als Tenniscoach.

Offenbar Streit um Alkoholproblem des Ex-Mannes

Die örtliche Polizei wolle nun die Hintergründe des Verbrechens aufklären. "Nach meinem Kenntnisstand war es eine relativ entspannte Scheidung", wird der Sheriff zitiert. Reece und ihr Ex-Mann hätten sich erst kürzlich bei einem Tennis Match getroffen.

Der "Indianapolis Star" berichtet allerdings unter Berufung auf Gerichtsakten, dass Reece kurz nach der Scheidung beantragt hatte, dass ihr Ex-Mann weniger Zeit mit den Kindern verbringen solle. Er habe ein Alkoholproblem und könne sich nicht mehr adäquat um die beiden Teenager kümmern. Mehrere Monate soll sein Alkoholkonsum mit einem Atemtestgerät überwacht worden sein. Der nächste Gerichtstermin soll demnach am 28. September angestanden haben.

Der Sheriff von Zionsville spricht von einer "schrecklichen Tragödie", die ihn und seine Beamten "den Rest unseres Lebens verfolgen" würde. Das schlimmste aber: "Unglücklicherweise werden wir vielleicht nie die Gründe kennen, warum er das getan hat."