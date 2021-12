Mysteriöse Morde, charmante Betrüger und einiges an Wahnsinn: die Fälle, die unter den Leser:innen von stern CrimePLUS in diesem Jahr am meisten Interesse hervorgerufen haben.

Platz 10

Der mysteriöse Tod der Studentin Elisa Lam im berüchtigten Cecil Hotel in Los Angeles beschäftigte nicht nur echte Ermittler, sondern auch viele selbst ernannte Internetdetektive. Eine in diesem Jahr auf Netflix veröffentlichte Dokumentation brachte dem Fall erneute Aufmerksamkeit.

Platz 9

1978 erschoss ein Achtklässler seinen Lehrer. 20 Monate verbrachte er in einer psychiatrischen Anstalt. Dann wurde er freigelassen. Seine Mitschüler fragen sich bis heute: Was ist damals eigentlich passiert?

Platz 8

Steven Stayner war ein Kind, als er entführt wurde. Als er zurückkehrte, war nichts mehr wie zuvor

Platz 7

Christopher Duntsch erzählte allen, er sei der beste Neurochirurg der Stadt. In Wahrheit hinterließ er eine Spur von Leichen. Und wer seine Behandlung überlebte, war schwer behindert

Platz 6

Ein Mann missbrauchte über fast ein Jahrzehnt hinweg mehrere Kinder und versetzte damit die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken. In dieser dreiteiligen stern-Crime-Dokumentation gehen Journalisten gemeinsam mit Experten dem Fall auf den Grund.

Platz 5

Los Angeles in den Achtzigern. Es gibt neue Götzen in der Stadt. Sie heißen Wohlstand, Aufstieg, Konsum. Doch durch die Straßen fährt ein Mann, der einem anderen Herrn huldigt: dem Teufel.

Platz 4

London in den 1990er Jahren: Eine scheinbar nicht endende Serie von Überfällen auf Frauen in öffentlichen Parks versetzt die Bewohner:innen der Stadt in Angst und Schrecken und stellt Scotland Yard vor immer neue Rätsel.

Platz 3

Youssef Khater war bereit, alles dafür zu tun, jemand anderes zu sein. Alles. Ohne Skrupel.

Platz 2

In Karlsruhe wird die Leiche eine Frau gefunden. Für die Kripo beginnt eine Ermittlung, die das zuständige Ermittlerteam spalten wird wie selten ein Fall zuvor. Er wird das Vorstellungsvermögen der Kommissare sehr herausfordern.

Platz 1

Die Dokumentation "stern Crime: Der Alptraummann" erzählt die wahre Geschichte von Julia und ihrem scheinbaren Traumprinzen Sven, mit dem sie nach Schweden auswandert. Doch der Partner entpuppt sich als Lebenslügner und steht schließlich sogar unter Mordverdacht.