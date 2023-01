Großaufgebot von Polizei- und Rettungskräften am Bahnhof Brokstedt nach dem Messerangriff in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg

Strecke Kiel – Hamburg Mindestens zwei Tote und fünf Verletzte nach Messerattacke in Regionalzug – Täter festgenommen

Es gibt Tote und mehrere Verletzte: In einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ist ein Angreifer mit einem Messer auf Reisende losgegangen. Der Mann wurde festgenommen.

In Schleswig-Holstein hat ein Mann in einem Regionalzug Reisende mit einem Messer attackiert und mindestens zwei von ihnen getötet. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt. Das bestätigten die schleswig-holsteinische Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und die Bundespolizei der Nachrichtenagentur DPA. Der Angreifer wurde den Angaben zufolge im Bahnhof Brokstedt (Kreis Steinburg) zwischen Neumünster und Hamburg von Polizisten festgenommen. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und werde im Krankenhaus behandelt.

Messerangriff im Zug von Kiel nach Hamburg

Der Zug der Regionalexpress-Linie 70 sei auf dem Weg aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel in Richtung Hamburg gewesen, hieß es weiter. Kurz vor der Ankunft im Brokstedt sei der Mann gegen 15 Uhr auf die Fahrgäste losgegangen. Mehrere Fahrgäste informierten die Polizei. Nach dem Stopp des Zuges in Brokstedt habe sich das Geschehen aus den Waggons auf den Bahnsteig verlagert. Zuerst hatten die "Kieler Nachrichten" über den Angriff berichtet. Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung, Fahrgäste seien in Panik geraten.

Innenministerin Sütterlin-Waack sagte dem Norddeutschen Rundfunk: "Es ist ganz furchtbar. Wir sind alle erschrocken und entsetzt." Sie wollte noch am Mittwochabend nach Brokstedt reisen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sei informiert worden, hieß es in Kiel.

Auf der Verbindung zwischen den beiden Städten fielen laut DB Regio Schleswig-Holstein zahlreiche Züge aus oder fuhren verspätet. Ein Schienenersatzverkehr sollte eingerichtet werden. Der Bahnhof der 2000-Einwohner-Gemeinde wurde gesperrt. Bilder von vor Ort zeigten ein Großaufgebot an Rettungs- und Polizeikräften.

Weitere Angaben zu den Identitäten des Festgenommenen und der Opfer, zu einem möglichen Motiv für die Tat sowie zum Zustand der Verletzten lagen von offizieller Seite zunächst nicht vor.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung fortlaufend aktualisiert.

