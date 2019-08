Er hat ein Messer in der Hand und Blut auf der Kleidung. Der Mann der hier von Passanten verfolgt und schließlich überwältigt wird, soll zuvor in der australischen Stadt Sydney eine Frau auf offener Straße niedergestochen haben. Nach Polizeiangaben versuchte der Mann anschließend weitere Personen zu verletzen, allerdings ohne Erfolg. Nach Medienberichten soll der Angreifer mit einem Messer bewaffnet auf das Dach eines Autos gesprungen sein und mehrfach "Allahu Akbar" und "Erschießt mich" gerufen haben. Bevor die Polizei eintraf, konnten Passanten den Mann mit Hilfe von Stühlen und einer Plastikkiste zu Boden drücken. Superintendent Gavin Wood, von der New South Wales Police, hatte dafür viel Lob übrig: "Einige Mitglieder der Gesellschaft haben den Angreifer überwältigt. Und ich möchte denen, die beteiligt waren, meine Anerkennung aussprechen. Sie war tapfer und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Es waren außergewöhnlich tapfere Menschen, die es mit einer Person aufnehmen, die vorher an einer Messerstecherei beteiligt war. Diese Leute sind Helden und ich möchte das deutlich machen. Jetzt helfen sie uns bei unseren Ermittlungen." Die niedergestochene Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, ihr Zustand soll stabil sein. Zum Hintergrund des mutmaßlichen Täters und seinen möglichen Motiven gab es zunächst keine Angaben.