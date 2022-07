von Daniel Wüstenberg Die Hoffnung war vergebens: Die vermisste 17-jährige Tabitha aus Asperg ist tot. Die Polizei in Ludwigsburg geht von einem Tötungsdelikt aus – und hat einen Mann festgenommen.

Die seit vergangenem Dienstag vermisste 17-jährige Tabitha E. aus Asperg (Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg) ist getötet worden. Das teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Montagmittag mit. Ein 35-Jähriger wurde den Angaben zufolge bereits am Samstag festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Tabitha aus Asberg bei Ludwigsburg getötet

Die Kripo Ludwigsburg setzte zur Aufklärung des Falls die Sonderkommission "Berg" ein. Die Ermittlerinnen und Ermittler rufen Zeuginnen und Zeugen auf, sich zu melden. Im Fokus stehen vor allem Beobachtungen im Zusammenhang mit einem älteren graubraunen BMW 320 mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-NA 21). "Er war eventuell mit der Vermissten und einem Mann besetzt", so die Kripo.

Die Polizei Ludwigsburg erhofft sich Hinweise zu diesem BMW 320 © Polizeipräsidium Ludwigsburg

Weitere Angaben zum Tatgeschehen, etwa zum genauen Fundort der Leiche, zum Tatvorwurf gegen den Beschuldigten, zu möglichen Vorstrafen des Mannes oder dazu, wie die Polizei dem Verdächtigen auf die Spur gekommen ist, wollte ein Sprecher vorerst nicht machen – "um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden", wie er dem stern sagte. Der Leichnam des Mädchens solle noch im Laufe des Montags obduziert werden, hieß es weiter. Die Wohnung des Festgenommen sei durchsucht worden.

Die Jugendliche hatte am 12. Juli nachmittags die Wohnung ihrer Eltern in der Kleinstadt Asperg verlassen, um mit dem Bus in die Nachbarstadt Ludwigsburg zu fahren. Am Abend kehrte sie nicht wie vereinbart nach Hause zurück. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung wandte sich die Polizei am Freitag an die Bevölkerung (der stern berichtete).

Am Wochenende waren bei der Suche nach der 17-Jährigen unter anderem ein Hubschrauber, Drohnen und Spürhunde im Einsatz. An diesem Montagmorgen meldete dann zunächst die "Stuttgarter Zeitung" den Fund einer Leiche im Landkreis Ludwigsburg am Sonntag; eine Polizeisprecherin bestätigte dem stern die Entdeckung.

Hinweisgeberinnen und -geber können sich unter kostenfreien Rufnummer (0800) 1100225 mit der Kripo Ludwigsburg in Verbindung setzen.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung mehrfach aktualisiert.

