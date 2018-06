Ali B. ist zurück in Deutschland. Der Mann, der die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und getötet haben soll, wurde am Samstag aus dem Irak nach Deutschland überstellt. Nach der Landung am Flughafen Frankfurt brachten schwer bewaffnete Sicherheitskräfte den 20-Jährigen mit einem Hubschrauber zum Polizeipräsidium nach Wiesbaden. Laut Staatsanwaltschaft sollten dort eine erkennungsdienstliche Behandlung und weitere polizeiliche Maßnahmen erfolgen. Am Sonntag soll B. der Ermittlungsrichterin in Wiesbaden vorgeführt werden. B. war nach Angaben der Ermittler am frühen Freitagmorgen im Nordirak festgenommen worden. Der Polizeichef der nordirakischen Stadt Dohuk, Tarek Ahmed sagte, der Verdächtige habe die Tat gestanden. B. habe erklärt, Susanna sei eine Freundin von ihm gewesen. "Sie haben einen Ausflug in den Wald gemacht und dort viel Alkohol getrunken und Drogen genommen. Dann kam es zum Streit und Susanna versuchte, die Polizei zu rufen. Der Verdächtige bekam es mit der Angst zu tun, weil sie unter 18 ist und er wusste, dass es eine schwerwiegende Anklage geben würde, wenn die Polizei käme. Er versuchte, sie zu überzeugen, nicht die Polizei zu rufen. Aber sie beharrte darauf, daher erwürgte er sie und begrub sie im Dreck." Laut einem Medienbericht gelang den kurdischen Sicherheitsbehörden im Irak der Zugriff in letzter Sekunde. Bundespolizei-Chef Dieter Romann sagte der "Bild", Ali B. habe sich noch aus dem Irak absetzen wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Rande des G7-Gipfels in Kanada, der Mord habe ganz Deutschland und auch sie tief erschüttert. Ein solch abscheuliches Vorkommnis sei für viele Menschen ein Grund für große Sorgen. "Wir leiden mit der Familie. Auf der anderen Seite ist dies eine Aufforderung an uns alle, erstens die Integration sehr ernst zu nehmen unsere Werte auch immer wieder sehr deutlich zu machen, aber auch eben jede Straftat auch zu ahnden entsprechend Recht und Gesetz. Wir können nur zusammenleben, wenn wir uns gemeinsam an unsere Gesetze halten." Ali B. lebte in einem Wiesbadener Flüchtlingsheim. Sein Asylantrag war im Dezember 2016 abgelehnt worden, wogegen er klagte. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts auf Raub. Bevor er zur Fahndung ausgeschrieben wurde, setzte er sich mit seiner Familie in den Nordirak ab. Der Fall löste In Deutschland eine neue Debatte über die Beschleunigung der Asylverfahren aus. In Mainz fanden am Wochenende Demonstrationen zum Fall Susanna statt, unter anderem eine Mahnwache der AfD, aber auch eine Gegenkundgebung der Antifa.