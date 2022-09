Villa des russichen Oligarchen Alischer Usmanow am Tegernsee

Razzia am Tegernsee: Polizei stürmt Oligarchen-Anwesen

Es geht offenbar um sehr viel Geld: Hunderte Ermittlerinnen und Ermittler haben am Mittwochmorgen mehrere Anwesen des russischen Oligarchen Alischer Usmanow am bayerischen Tegernsee durchsucht.

Rund 250 Beamtinnen und Beamte haben die Anwesen des russischen Oligarchen Alischer Usmanow am Tegernsee gestürmt. Das teilte Staatsanwaltschaft München II am Mittwochmorgen mit, ohne jedoch den Namen des Milliardärs zu nennen. Es gehe um den Verdacht des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Details nannte die Behörde nicht.

Nach Berichten von "Spiegel", "Süddeutscher Zeitung" und ARD laufen gegen Usmanow noch weitere Strafermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung. Die rund 250 Beamtinnen und Beamten suchten in drei Wohnhäusern und einem Lager des Oligarchen in der Gemeinde Rottach-Egern sowie in weiteren Objekten im Bundesgebiet nach Beweisen. Ob sie fündig wurden, ist noch unklar.

Razzien am Tegernsee sollen Geldflüsse aufklären

An den Razzien waren etliche Behörden beteiligt, darunter Bundeskriminalamt, bayerisches Landeskriminalamt, Steuerfahndung, Staatsanwaltschaften und Spezialkräfte der Bundespolizei.

Usmanow soll dem deutschen Fiskus unter anderem Einkommens- und Schenkungssteuern von insgesamt rund 555 Millionen Euro vorenthalten haben. Es gehe unter anderem um dubiose Unternehmensdeals, verschwiegene Dividenden und andere nicht erklärte Profite, so der "Spiegel". Auf die Spur gekommen seien die deutschen Behörden dem 69-Jährigen unter anderem durch die Auswertung der "Panama Papers", vertrauliche Geschäftsunterlagen, die 2016 nach einem Datenleck öffentlich wurden.

Da sich Usmanow ab 2014 vorwiegend in Bayern aufgehalten haben soll, erachten die Behörden ihn offenbar als in Deutschland steuerpflichtig. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine landete der Oligarch auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Inzwischen hält er sich im Ausland auf, angeblich in Usbekistan.

Alischer Usmanow gilt als Vetrauter von Wladimir Putin

Laut Staatsanwaltschaft wird noch gegen vier weitere Beschuldigte ermittelt. Sie sollen, indem sie das Anwesen am Tegernsee bewacht haben und sich dafür von Usmanow bezahlen ließen, Beihilfe zum Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz geleistet haben. Weitere Angaben wollte die Behörde zunächst nicht machen, "mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen und aus rechtlichen Gründen", wie es hieß.

Alischer Usmanow gehören unter anderem zahlreiche Medienunternehmen und das Bergbau- und Metallunternehmen Mezalloinwest. Sein Vermögen liegt laut "Forbes" bei rund 14,6 Milliarden Euro. Ihm werden äußerste enge Verbindungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin nachgesagt.

Alischer Usmanow auf einer Aufnahme von 2008 © Tass Kubedinov / DPA / Picture Alliance

Er geriet unter anderem wegen der unklaren Besitzverhältnisse der ihm zugerechneten Megajacht "Dilbar" hierzulande in die Schlagzeilen. Das 156 Meter lange Schiff wurde nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Hamburger Hafen festgesetzt und wurde in der Nacht zu Mittwoch in Richtung Bremen gebracht (lesen Sie hier mehr dazu).

Quellen: Staatsanwaltschaft München II, ARD, "Spiegel" (kostenpflichtiger Inhalt), "Süddeutsche Zeitung" (kostenpflichtiger Inhalt), Nachrichtenagentur DPA