In Houston hat eine 12-Jährige einen Mann überfahren, während der Vater des Mädchens ihr Fahrunterricht erteilt hat. Nach Angaben der Polizei drehte die Minderjährige mit dem SUV von Tomás Mejía Tol Runden um den Block, als sich der Unfall am vergangenen Donnerstagabend ereignete. Laut dem Sender KTRK-TV saß in dem Wagen außerdem der zweijährige Bruder des Mädchens. "Das Kind (Fahrer) wollte gerade von einem Parkplatz fahren, als ein Mann mit seinen Hunden den Parkplatz durchquerte", erklärte ein Polizeisprecher laut CNN. "Als das Kind das Gaspedal betätigte, fuhr der Ford mit hoher Geschwindigkeit vorwärts, traf zuerst den Mann, dann einen seiner Hunde und krachte schließlich gegen einen Baum." Das Mädchen soll das Gaspedal mit der Bremse verwechselt haben.

Der Mann verstarb noch direkt am Unfallort. Auch sein Hund überlebte den Aufprall nicht. Tomás Mejía Tol, der Vater des Mädchens, wurde festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe er nach dem Unfall behauptet, selbst am Steuer des Wagens gesessen zu sein. Später hätten Ermittler jedoch festgestellt, dass die 12-Jährige die Fahrerin war, berichtet CNN.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft bestätigte außerdem gegenüber NBC News, dass der Mann seiner Tochter das Fahren beibringen wollte und sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Beifahrersitz befand. Der 47-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung eines Kindes angeklagt.

Warum war eine 12-Jährige am Steuer?

"Genau aus diesem Grund bringt man einer 12-Jähriger nicht das Autofahren bei. Erst recht nicht in einem dicht bewohnten Gebiet und mit einem zweijährigen Kind im Wagen", so die Bezirksstaatsanwaltschaft. In diesem Fall sei das Mädchen ebenso ein Opfer.

Die Nachbarn des getöteten Mannes reagierten schockiert. Niemand wisse, warum eine 12-Jährige hinter ein Lenkrad gelassen wurde. "Das ist die große Frage", kommentierte ein Nachbar den tragischen Vorfall. "Ich meine, ich würde selbst niemals zulassen, dass meine Kinder sich ans Steuer eines Autos setzen, besonders nicht in diesem Alter", sagte er in einem Interview mit dem lokalen Sender KTRK-TV. Nach Aussagen der Nachbarn soll sich das Mädchen wieder in der Obhut ihrer Familie befinden. Ihr Vater wird am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Quellen: CNN, NBC News, KTRK-TV