Mann in Texas bewahrt die Leiche seines Sohnes fast vier Jahre lang in der Küche auf

Grausiger Fund Mann in Texas bewahrt die Leiche seines Sohnes fast vier Jahre lang in der Küche auf

Gruselige Entdeckung in einer Wohnung in New Boston im US-Bundesstaat Texas: Als die Polizei einem telefonischen Hinweis nachgeht, stößt sie auf menschliche Überreste.

Die Polizei in New Boston im US-Bundesstaat Texas hat in einer Wohnung menschliche Überreste gefunden, die vermutlich vom 2018 verstorbenen Sohn des dort lebenden Mannes stammen. Der 67 Jahre alte David M. wurde festgenommen und wegen Missbrauchs eines Leichnams angeklagt, wie die Behörden der Stadt nordöstlich von Dallas mitteilten.

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben am Dienstag einen Anruf mit der Bitte um Überprüfung des Wohlergehens eines Mannes aus einem Wohnblock im Süden der Stadt erhalten und David M. dort angetroffen. Die Beamten hätten den 67-Jährigen gefragt, ob er wisse, warum sie dort seien, und er "teilte ihnen mit, dass er eine Leiche in seiner Küche habe". Der Mann habe den Polizisten erzählt, dass es sich bei dem Leichnam um seinen Sohn handele, der bereits im Mai vor knapp vier Jahren verstorben sei.

Die Beamten hätten daraufhin die Wohnung betreten und seien dort auf die skelettierten Überreste eines Menschen gestoßen. Untersuchung durch die Spurensicherung und Polizeiexperten hätten ergeben, dass der Tote männlich und "möglicherweise" David Ms. Sohn Jason sei.

Leichnam wird in Dallas, Texas untersucht

Die Leiche wurde zur Autopsie und weiteren Identifizierung in ein gerichtsmedizinisches Institut in Dallas gebracht. Dort soll auch festgestellt werden, ob die Person eines natürlichen Todes, durch einen Unfall oder durch äußere Gewalt starb. Wie alt der Sohn zum Zeitpunkt seines Todes war, sollte es sich tatsächlich um seine Überreste handeln, teilten die Behörden nicht mit.

David M. wurde in das Bi-State-Gefängnis im Nachbarort Texarkana eingeliefert. Die Polizei von New Boston, die die Ermittlungen in dem Fall leitet, erklärte, dass sie keine Vermisstenmeldung über den Sohn des Festgenommenen vorliegen habe und jetzt Verwandte zu der Angelegenheit befragen werde.

