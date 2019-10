Gegen zwei Thüringer Polizisten sind Haftbefehle wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs erlassen worden. Sie sollen am Samstag im Dienst ihr in behördlicher Verwahrung befindliches Opfer missbraucht und vergewaltigt haben, wie die Staatsanwaltschaft Erfurt am Mittwoch mitteilte. Das Amtsgericht erließ demnach am Dienstag Haftbefehle gegen die Polizisten.

Beide äußerten sich laut Staatsanwaltschaft zunächst nicht zu den Vorwürfen. Weitere Einzelheiten wollte die Behörde aus Ermittlungstaktischen Gründen und zum Schutz der Beteiligten nicht nennen.

Innenminister zeigt sich schockiert

Wie der MDR berichtet, sollen sich die beiden Polizisten an einer Frau vergangen haben, die sie in Gewahrsam genommen hatten. Sie sollen die Tat am 28. September während ihres Dienstes verübt haben. Nach Informationen des MDR soll es sich um Beamte der Landespolizeiinspektion Gotha, die zur Unterstützung auf Streife in Arnstadt unterwegs waren, handeln.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) zeigte sich bestürzt. "An unsere Polizeibeamten stellen wir besonders hohe ethische Ansprüche", erklärte er. Ziel sei es, "jetzt schnell und rückhaltlos den Sachverhalt aufzuklären". Wenn sich der Vorwurf bestätigen sollte, würde das auch "erhebliche dienstrechtliche Konsequenzen" nach sich ziehen.