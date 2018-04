Ein besonders schwerer Fall von Tierquälerei sorgt derzeit in England für Aufsehen: Aktivisten der Tierschutzorganisation RSPCA fanden ein schwerverletztes und völlig verwahrlostes Fohlen. Das Gesicht des Tieres war von Unbekannten mit einer Chemikalie offenbar vorsätzlich so stark verätzt worden, dass es nicht einmal mehr in der Lage war, seine Augen zu öffnen. Im Anschluss wurde das Tier regelrecht entsorgt, schreibt die BBC. Darüber hinaus sei das Tier in einem verwahrlosten Zustand und völlig entkräftet gewesen. Wo und wann das Tier genau gefunden wurde, war zunächst nicht bekannt. Es wurde laut BBC auf ein Alter von etwa acht Monaten geschätzt.

Die RSPCA-Aktivisten brachten es zur Behandlung ins "Rainbow Equine Hospital". Die Pferdeklinik liegt rund 30 Kilometer nordöstlich von York nahe der englischen Ostküste. Das Krankenhaus machte den Fall am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite öffentlich. Die beigefügten Fotos dokumentieren den erbärmlichen Zustand des Tieres. Die Mitarbeiter gaben der jungen Stute den Namen Cinders.

"Cinders" ist auf dem Weg der Besserung

Cinders bekam zunächst Schmerzmittel und eine Bluttransfusion und wurde im Anschluss einigen operativen Eingriffen unterzogen. Die Klinik informiert auf ihrer Facebook-Seite regelmäßig über den Fortschritt der Therapie. "Als die Behandlungen erst einmal begonnen hatten, begann sie zu fressen und wurde schnell kräftiger. Ihre Gesichtsverletzungen werden Zeit brauchen, um zu heilen, aber sie macht gute Fortschritte", heißt es in einem Post. Um die Behandlung des Tiers zu finanzieren, wurde auf "JustGiving.com" zudem eine Spendenseite eingerichtet.

Die neuesten Fotos der Klinik vom Sonntag zeigen Cinders mit einem Spezialverband am Kopf und einer Decke. Das Tier steht auf der Wiese und frisst. Ein friedliches Bild, aber wohl nur eine Momentaufnahme. Die Klinik schreibt dazu: "Sie ist sich glücklicherweise nicht bewusst, dass gerade im Hintergrund eine Menge passiert, um ihre Operationen in der kommenden Woche vorzubereiten". Bis zur Genesung ist es für Cinders also noch ein langer Weg.