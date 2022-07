Eine US-Amerikanerin mit pakistanischen Wurzeln hat auf ihrem TikTok-Account immer wieder offen über ihre Scheidung gesprochen. Ihr Mann suchte sie auf, erschoss sie und tötete dann sich selbst.

"Mache gerade eine Scheidung durch" – mit diesem Satz beschrieb Sania Khan sich selbst auf ihrem TikTok-Profil. Auf der Video-App sprach die professionelle Fotografin immer wieder über die Trennung von ihrem Mann. Von ihm wurde sie offenbar anschließend ermordet.

Wie die "Chicago Sun-Time" unter Berufung auf Polizeiermittlungen berichtet, reiste Khans Noch-Ehemann aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia nach Chicago (mehr als tausend Kilometer) weit, drang in das Haus seiner Ex-Frau ein und erschoss sie. Danach tötete er sich selbst. Khan wurde noch am Tatort für tot erklärt, sie wurde nur 29 Jahre alt. Ihr 36-jähriger Mann starb im Krankenhaus an den Verletzungen durch den Kopfschuss, den er sich selbst zugefügt hatte.

Getötete Frau drehte TikTok-Videos über ihre Scheidung

Das Paar soll sich im vergangenen Winter nach einem Jahr Ehe getrennt haben, berichtet "ABC News". Khan habe die Scheidung eingereicht. Auf ihrem TikTok-Account sprach sie offen über die Schwierigkeiten in ihrer Ehe und ihr neues Leben nach der Trennung. Außerdem gab sie anderen Frauen Ratschläge, bei welchen Kriterien sie bei Männern misstrauisch werden sollten. Sania Khan hatte, wie ihr Mann, pakistanische Wurzeln, in ihrer Familie und der südasiatischen Community hätten viele ihre Scheidung negativ aufgenommen, berichtete sie auf TikTok. Ihre Familie denke zudem, sie ziehe sich "wie eine Prostituierte" an, berichtete die Frau, die nun Opfer eines Femizids wurde.

True Crime "Kannibale", "Vampir", "Killer Clown": Zehn Serienmörder, die in den USA Angst und Schrecken verbreiteten 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Der als „Kannibale von Milwaukee“ bekannt gewordene Jeffrey Dahmer tötete in den Jahren 1978 bis 1991 mindestens 17 junge Männer, die überwiegend aus der Homosexuellenszene Milwaukees stammten. Dahmer ging meistens gleich vor: Er lockte sein Opfer unter einem Vorwand in seine Wohnung, betäubte es, tötete es, verging sich an der Leiche und zerstückelte sie anschließend. 2017 erschien ein Porträt über Dahmer. Mehr

"Sich als südasiatische Frau scheiden zu lassen, fühlt sich manchmal so an, als hätte man im Leben versagt", sagt sie in einem Video. Sie beklagte die "fehlende emotionale Unterstützung" aus ihrer Community und den Druck, aus Angst vor dem Gerede der Leute bei jemandem bleiben zu müssen. "Das macht es schwieriger für Frauen, Ehen zu beenden, die sie gar nicht erst hätten beginnen sollen."

Während der Beziehung soll sich ihr Mann übergriffig und manipulativ verhalten haben. "Ich habe noch nie jemand so Temperamentvolles wie sie gesehen, der so von jemand anderem manipuliert und kontrolliert wurde", sagte eine Freundin der "Time". "Er hat überprüft, welche Kleidung sie getragen hat. Er passte auf, mit wem sie Zeit verbrachte und wie sie sich zeigte."

Quellen: "Chicago Sun Times" / ABC News / Sania Khan auf TikTok