Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Trierer Hotelzimmer fahndet die Polizei europaweit nach dem Tatverdächtigen.

Polizei und Staatsanwaltschaft Trier fahnden europaweit nach dem mutmaßlichen Mörder einer 38-jährigen Ukrainerin. Bei dem Gesuchten handelt es sich Yosyp Haiosh, einen 34-jährigen Landsmann der Toten. Die Behörden veröffentlichten ein Fahndungsfoto des Verdächtigen.

Am vergangenen Montag hatten Reinigungskräfte in einem Hotel in der Trierer Innenstadt die tote Frau in einem Zimmer entdeckt. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist sie am vorhergehenden Samstag mit dem Zug in Tier angekommen, hat den Verdächtigen dort nach 16 Uhr am Hauptbahnhof getroffen und sich anschließend mit ihm in dem Hotel eingemietet.

Europaweite Fahndung nach Mord in Trierer Hotel

Dort soll Haiosh seine Bekannte getötet haben. Anschließend soll er gegen 20.30 Uhr die Stadt verlassen haben und mit einem Regionalexpress nach Koblenz gereist sein. Nach seiner Ankunft um 21.56 Uhr verlor sich die Spur des 34-Jährigen. Er soll zuletzt dunkel bekleidet gewesen sein und einen dunklen Adidas-Rucksack bei sich gehabt haben. Er hielt sich in der Vergangenheit den Angaben zufolge häufiger in Polen auf.

Nähere Einzelheiten zu einem möglichen Motiv oder zum Tatablauf machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Das Amtsgericht Trier erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags gegen den Beschuldigten.

Die getötete Frau sei zusammen mit mehreren Familienmitgliedern vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet, so die Polizei. Die Angehörigen hatten das Opfer am Sonntag als vermisst gemeldet.

Die Ukrainerin ist etwa 1,70 Meter groß und hatte langes, schwarzes haar, dass zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden war. "Sie trug eine auffällige Damenbrille mit rot-schwarzem Gestell und war bekleidet mit einem langen, beigefarbenen Damen-Steppmantel, einer weißen Hose, weißen Turnschuhen und einem beigefarbenen T-Shirt mit einer aufgedruckten Comicfigur (Chipmunk)", teilten die Ermittlungsbehörden mit. "Zudem trug sie eine schwarze Damenumhängetasche mit einem schwarzen Trageriemen."

Die persönlichen Gegenstände und die Kleidung der 38-Jährigen sind seit der Tat verschwunden. Womöglich hat der Gesuchte die Gegenstände mitgenommen und entsorgt, hieß es weiter.

Polizei bittet um Mithilfe

Bei der europaweiten Fahndung nach Yosyp Haiosh hoffen die Ermittlerinnen und Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und haben folgende Fragen:

Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Wer hat Opfer und/oder Täter gesehen?

Wer hat Gegenstände gesehen oder gefunden, die dem Opfer zuzuordnen sind?

Hinweise nimmt die Kriminaldirektion Trier unter der Telefonnummer (0651) 97792480 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Quellen: Polizeipräsidium Trier (1), Polizeipräsidium Trier (2), Nachrichtenagentur DPA