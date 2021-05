Sehen Sie im Video: Flüchtiger Mafiaboss postet Enthüllungsvideos – und belastet türkische Politiker schwer.









Vor dem Hintergrund der viel diskutierten Enthüllungsvideos des türkischen Mafiabosses Sedat Peker haben Anwälte Anzeige gegen den Urheber selbst und einige von ihm beschuldigte Männer erstattet. Die Videos von Peker enthielten wichtige "Geständnisse" über die Beziehungen zwischen Mafia und Staat und müssten von unabhängiger Seite untersucht werden, hieß es in einer Stellungnahme. Er werden "effiziente Ermittlungen" zu ungeklärten Morden in den 90er Jahren in der Türkei gefordert. Der flüchtige Peker sorgt seit Wochen in der Türkei mit seinen Youtube-Videos für Aufregung, in denen er unter anderem dem amtierenden Innenminister Verbindungen zur organisierten Kriminalität unterstellt. In seinem neuen Video vom Sonntag kamen auch einige der ungeklärten Morde zur Sprache. Peker erhebt in diesem Zusammenhang erneut Vorwürfe gegen Ex-Innenminister Mehmet Agar. Nun unterstellte er ihm etwa, in die Morde an dem türkischen Journalisten Ugur Mumcu und dem türkisch-zypriotischen Journalisten Kutlu Adali verwickelt gewesen zu sein. Beide waren in den 90er Jahren getötet worden. In seinem neuen Video behauptete Peker auch, ein Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Yildirim und der Ex-Innenminister Agar seien in den internationalen Drogenschmuggel verwickelt. Yildirim wies die Vorwürfe gegen seinen Sohn entschieden zurück. Beweise für die Anschuldigungen gibt es nicht. Die Videos stoßen in der Türkei auf riesiges Interesse und wurden millionenfach geklickt.

