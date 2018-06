2001 – Kripo Karlsruhe

An einem Morgen im Juli 2001 rollt eine tief liegende Mercedes-S-Klasse auf den Hof der Kriminalpolizei in Karlsruhe. Das Dröhnen aus den vier Auspuffrohren verstummt. Die Tür geht auf, heraus steigt ein Mann mit grauem, toupiertem Haar, in schwarzem Anzug mit Krawatte. Aus der Ferne wirkt er alt und zierlich. Er klingelt am Eingang. Er möchte zu einem Herrn Metzger von der Mordkommission, sagt er. "Wie ist Ihr Name?", will der Beamte an der Pforte wissen. "Kruse*", antwortet der Mann. Herr Metzger werde ihn kennen.

Wolfgang Metzger schaut in diesem Moment aus dem Fenster seines Büros und kann es kaum fassen. Er hat einige sehr finstere Gestalten in den Knast gebracht. Aber er musste sie alle jagen, nie kam einer zu ihm. Und nun ist Gustav Kruse zu Besuch, der große Kruse. Freiwillig.

Sie setzen sich in Metzgers mit Akten vollgestopftes Büro. Auf der einen Tischseite Kruse. Gegenüber der hochgewachsene und sportliche Metzger. Neben Metzger der noch hünenhaftere Thomas Strohmayer, ebenfalls Kriminalhauptkommissar. Aus der Nähe wirkt Kruse nicht mehr harmlos. Er ist blass, sein Unterkiefer nach vorn geschoben, die Nase hakenförmig und der Blick einschüchternd. Metzger ist Kruse noch nie persönlich begegnet. Aber er kennt wie jeder bei der Kripo die Geschichten über Kruse, über Betrügereien, Zuhälterei, Sprengstoffanschläge. Das BKA jagt ihn seit Jahren, das LKA auch, aber nie reichten die Beweise. Und mögliche Zeugen verstummen, sobald sie den Namen Kruse hören.

Nun sitzt er hier. Bei Metzger. Der Kommissar weiß, dass sein Name und der seines Kollegen Strohmayer in kriminellen Kreisen bekannt sind. Beide gehören zu den erfahrensten Mordermittlern der Kripo. Beide strahlen nicht gerade Ängstlichkeit aus.

Auch Kruse zeigt keine Spur von Anspannung. Er mustert die Ermittler. "Ich bin nicht hier, um zu taktieren oder um jemanden zu benutzen, sondern meine jetzige Situation hat mir vor Augen geführt, dass es an der Zeit ist, über diese Dinge zu reden."

Die Kommissare schauen ihn fragend an.

Kruse schiebt ein paar Blätter über den Tisch. Auf der ersten Seite steht: "Mord auf bestialische Weise. Zum Nachteil Rolf Schulze. Tatort: Betriebsgelände. Wolfartsweierer Straße 42. Tatzeit: 3. oder 4. 11. 1994, ca. 21–21.20"

TNT

Rolf Schulze. Einst Profiboxer im Halbschwergewicht. Er war eine Maschine, was nützlich war für Jobs im Milieu. In der Mordkommission hatten sie schon geahnt, dass er ein Fall für sie ist und nicht nur eine übliche Vermisstensache.

Sein Bruder meldete ihn vor sieben Jahren, im November 1994, als spurlos verschwunden. Ein paar Tage später entdeckte die Polizei seinen goldlackierten Mercedes, abgestellt in Heidelberg, im Kofferraum Blut. Eine Leiche fand man nicht. Und seine Bekannten aus dem Milieu, Inkasso-Eintreiber, Kleinbetrüger oder Schwerverbrecher wie Kruse, sie alle wussten angeblich von nichts.

Schulze war körperlich praktisch unbesiegbar gewesen. Im Ring stand er immer wieder auf, ging nie k.o. Wenn, dann verlor er nur nach Punkten. Niemand hätte sich an ihn herangetraut. Wer konnte ihn einfach so verschwinden lassen?

Die beiden Kommissare starren auf Kruses Aufzeichnungen. Sie schlagen ihm vor, dass er vorliest. Es sind 14 vollgeschriebene DIN-A4-Seiten. Kruse legt zwischendurch Pausen ein. Schaut immer wieder vom Blatt hoch in die Augen der Ermittler. Strohmayer und Metzger staunen, denn er bezichtigt ausgerechnet seinen engsten Gefährten des Mordes: Uwe Bode.

Sie können ihr Glück kaum fassen. Bode ist Kruses rechte Hand. Er wurde schon wegen des versuchten Mordes an zwei Polizisten verurteilt. Im Milieu ist er berühmt für seine technische Raffinesse, seine selbst gebauten Tötungsvorrichtungen, meistens mit Sprengstoff.

Kruse ahnt, wie gefährlich es für ihn wird, wenn er nun auspackt. Er hat sich vorbereitet. Eine Woche zuvor hat er der Polizei den Tipp gegeben, dass Bode ein Sprengstoffversteck besitzt. Die Beamten haben 1,2 Kilogramm TNT gefunden. Bode sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er ist angeschossen. Nun will Kruse ihn erledigen.

Als Kruse über Bode spricht, wird er unruhig. "Schauen Sie her", sagt er und tippt auf eine seltsam aufgeplusterte Taschentuchpackung, die er auf den Tisch gelegt hat. Aus ihr schimmert etwas Schwarzes hervor. "Ich habe so viel Angst vor dem, dass ich die hier immer bei mir habe." Metzger nimmt die Packung und fischt einen winzigen Revolver heraus, eine kroatische Magnum. "Voll funktionsfähig", sagt Kruse. "Der Bode hat übrigens exakt die gleiche." Die Kommissare sind sprachlos, dass Kruse mit Waffe in die Mordkommission spaziert. Die ganze Situation ist für sie nicht zu fassen.

Warum das alles?, will Metzger wissen.

"Seit September letzten Jahres betrachte ich Uwe Bode als meinen Feind", antwortet Kruse.

Gustav Kruse

Gustav Kruse kommt ein Jahr vor Kriegsende in Ostberlin zur Welt. Seine Familie zieht später nach Karlsruhe. Dort beginnt er ein Studium zum Bauingenieur, das er abbricht, weil er schnell Geld machen will. Er gründet einen Estrich-Betrieb. Mit seiner ersten Frau bekommt er vier Söhne, mit seiner zweiten eine geistig behinderte Tochter. Um die Tochter kümmert er sich liebevoll, doch die vier Söhne behandelt er wie Dreck. Er schlägt sie. Vor allem sein Sohn Richard leidet darunter. Doch er und die anderen bleiben immer abhängig vom Vater. Richard greift schon in jungen Jahren zum Alkohol, Kruse selbst lebt abstinent.

All seine Kraft legt er ins Geschäft. Wie niemand anderer in seiner Umgebung kann er vernetzt denken. Von seinen Anwälten lernt er die Grundlagen der Juristerei, von seinen Mitarbeitern das Handwerk, von Immobilieninvestoren das Geschäftemachen.

Sein Betrieb liegt in der Wolfartsweierer Straße im Karlsruher Südosten. Versteckt zwischen zwei Bahntrassen hat er ein sandiges Stück Land gepachtet, es geteert, hat einen blickdichten Zaun herum gezogen und dahinter mit viel Wellblech und Stahlwänden sein Reich geschaffen. Kruse hat ein nahegelegenes Stromhäuschen der Bahn angezapft sowie in einer seiner Hallen einen 8000 Liter großen Tank im Boden versenkt und eine Zapfsäule gebaut. Er schmiert einen Tanklasterfahrer namens Karl, der ihn schwarz mit Superbenzin versorgt. Seinen Kunden verkauft Kruse den Sprit für 70 Pfennig pro Liter. Und schließlich hat er noch ein Rohr in die städtische Kanalisation geführt, um seine giftigen Abwässer loszuwerden. Das Gelände ist voller Waffenverstecke, Tresore, doppelter Böden und Wände. Und es laufen Hunde umher, denen Kruse morgens gern Innereien vom Metzger mitbringt.

Sein hell gefliestes Büro hat er mit einem antiken Schreibtisch, Perserteppichen und einer weißledernen Sitzgruppe ausgestattet. Hier schmiedet er Pläne. Er landet immer wieder wegen kleinerer Delikte vor Gericht. Aber Geldstrafen kümmern ihn nicht. Anfang der 70er Jahre muss er allerdings wegen Diebstahl und Urkundenfälschung in Haft. Dort lernt er Uwe Bode kennen.

Uwe Bode

Bode wird zwei Jahre vor Kruse in Mannheim geboren. Er ist lange nicht so schlau wie Kruse, besucht die Hauptschule und wird Klempner. Handwerklich und technisch ist er sehr begabt. Mit seinen geschickten Fingern könnte er auch als Feinmechaniker arbeiten. Weil bei BASF besser gezahlt wird, wechselt er als junger Geselle von seinem kleinen Betrieb in die Chemiefabrik in Ludwigshafen. Aber auch das Gehalt reicht ihm nicht.

Er ist noch keine 30, da beginnt er mit Komplizen Banken und Postfilialen zu überfallen. Acht Mal geht es gut, aber beim neunten Raub springt das Fluchtfahrzeug nicht an, und plötzlich taucht die Polizei auf.

Bode dreht durch, ballert mit seiner 9-Millimeter-Pistole los und verletzt einen Beamten. Er versucht zu flüchten, wird aber gefasst. In der Haft trifft er Kruse.

Viele der kleinen Verbrecher schauen zu diesem Kruse auf. Auch Bode. Er weiß, dass er wegen versuchten Mordes einige Jahre sitzen wird. Aber er verspricht sich von Kruse eine goldene Zukunft nach der Haft. Der wiederum kann Bode gut gebrauchen, jemanden, der für Geld vor nichts zurückschreckt, der die Drecksarbeit erledigt. Sie nennen sich Blutsbrüder. 1983, da ist Bode 40 Jahre alt, kommt er frei. Kruse hat draußen schon auf ihn gewartet.

Geschäfte

Kruses Geschäft teilt sich grob gesagt in zwei Bereiche: Der eine ist bestenfalls halblegal, der andere illegal. Halblegal wird das Estrichgewerbe betrieben. Es gibt kein Vertun darüber, dass Kruses Leute einen guten Boden legen. Er bekommt sogar Aufträge für den Neubau der in Karlsruhe ansässigen Bundesanwaltschaft und für die Landeszentralbank. Aber selbst bei lukrativen Verträgen versucht er noch eine Extramark zu verdienen. Er fährt mit der S-Klasse auf den Baustellen vor, und wenn keiner der anderen Arbeiter hinhört, weist er seine Männer an, den Estrich einen Zentimeter dünner zu verlegen. Das spart Material. Kruse überlegt auch, auf dem Gelände der Bundesanwaltschaft TNT zu verbauen, das sich später per Fernzünder sprengen ließe. Den Zünder könnte er dann für viel Geld verkaufen. Doch er beerdigt den Plan wieder.

Nach der Wende hilft ihm sein Berlinerisch, im Osten Reibach zu machen. Als ihm und einem Geschäftspartner dort einmal ein Immobilien-Investor in die Quere kommt, schickt Kruse Bode los. Der nimmt, so zeigen es spätere Ermittlungen, eine jugoslawische Splitterhandgranate, eine M 75, und befestigt am Splint eine Angelschnur. Unbeobachtet bohrt er nachts in die Autotür seines Opfers ein winziges Loch und knotet die Schnur der Granate fest. Doch weil der Wagen am nächsten Morgen zugeparkt ist, öffnet der Mann die Fahrertür nicht ganz. Die Granate kullert ihm vor die Füße, der Splint hat sich nur zu 90 Prozent gelöst. Von diesem Tag an geht der Konkurrent bei seinen Geschäften Kruse und seinem Partner aus dem Weg.

Manchmal gibt sich Bode weniger Mühe und greift einfach zum Benzinkanister, einen entleert er im Erdgeschoss des Hauses eines Opfers, das sich gerade noch aus den Flammen retten kann. Oder er nimmt die Buttersäure, die auf dem Firmengelände lagert. Mit ihrem Verwesungsgestank lassen sich Mieter loswerden. Das Verschütten in den Häusern ist Nachtarbeit. Kruse ist nie dabei, denn er will jeden Abend bei seiner Familie sein – nicht der Söhne wegen, Richard und die anderen lässt er abends lang im Betrieb schuften. Ihn kümmert immer nur seine Tochter.

Kruse GmbH

Die Kruse GmbH floriert. Auch weil der Chef manchmal richtig Glück hat. Eines Tages steht zum Beispiel Alfred vor ihm. Ein herzensguter, aber einfältiger Mann, der sich mit dem Estrich etwas zu seiner Sozialhilfe dazuverdient. Er habe Post aus Berlin, sagt Alfred, eine Erbschaftssache. Er habe keinen Schimmer, wie das funktioniert. "Mein lieber Alfred", sagt Kruse, "Papa kümmert sich!" Er lässt sich gern als Papa ansprechen. Beim Erbe handelt es sich um ein Grundstück, ein Mineralölkonzern ist scharf darauf, weil in der Gegend eine Tankstelle fehlt. Kruse wedelt in Berlin mit Alfreds Vollmacht. Fast 550.000 Mark landen auf Kruses Konto. Und Alfred? Wenn er nach dem Erbe fragt, sagt Kruse: Total kompliziert, mein Lieber. Der Boden ist verseucht. Er gibt ihm hier und da mal einen, zwei oder drei Fünfziger. Und schenkt ihm ein Mofa.

Sein kreativstes Verbrechen begeht Kruse 1987. Er ist im Hunsrück billig an eine Herberge in der Nähe einer US-Kaserne gekommen. Kruse hübscht die Räume auf, nennt das Haus "Hotel Paradies" und macht einen Puff für die Soldaten daraus. Doch dann kommt ihm die Abrüstung dazwischen, die Amerikaner ziehen ab. Kruse sitzt auf einer wertlosen Immobilie.

Er entscheidet sich für eine "warme Sanierung" und spendiert der Belegschaft einen Ausflug nach Paris. Kaum ist sie weg, fackelt Bode nachts das Hotel ab. Alles deutet auf Brandstiftung hin. Vielleicht ein Amihasser, sagt Kruse der Polizei. Er hat Bode ausländerfeindliche Parolen an die Wände schmieren lassen. Er selbst hat sich in eine Privatklinik begeben und in der Brandnacht besonders häufig bei den Krankenschwestern gejammert. Die Versicherung überweist 1,2 Millionen Mark. Kruse ist glücklich.

Doch dann schickt ihm die Gemeinde einen Kostenvoranschlag für die Entsorgung des Brandguts. Kruse ist außer sich, er will nichts zahlen. Deswegen bietet er dem Gemeindevertreter das Grundstück zum Kauf an. Als der abwinkt, hat Kruse eine Idee. Zunächst steckt er Obdachlose in orangefarbene Kutten und lässt sie prozessionsartig um die Asche kreisen. Sie brummen "Ommmmmm". Im Dorf macht die beunruhigende Nachricht die Runde, dass auf dem Grundstück eine spirituelle Quelle eine obskure Sekte anlocke. Weil aber immer noch niemand kaufen will, ruft Kruse ein paar Familienoberhäupter der Sinti und Roma an. Sie parken ihre Wohnwagen im Ort und unterhalten sich in der Dorfkneipe laut über das Grundstück, das sich gut als Winterquartier eigne.

Endlich ruft der Bürgermeister bei Kruse an. Man würde das Grundstück nun doch gern kaufen.

Der Boxer aus der Unterwelt

Rolf Schulze besitzt einen Stiernacken, die schwarze Lederjacke spannt über seinem Kreuz und der massigen Brust. Er boxt in der Profiabteilung des Karlsruher Sport-Clubs. Dort trainiert er auch die Söhne von Kruse. Der hatte ihn darum gebeten, damit diese Nichtsnutze wenigstens ein paar Muskeln bekämen.

Der Boxer handelt wie ein vom Instinkt getriebenes Tier. Frauen bleiben ungern allein mit ihm im Raum, weil sie ständig damit rechnen müssen, dass er sie packt. Er nimmt sich immer alles. Er beklaut seine Mutter. Er begreift nicht viel, aber eines hat er verstanden: Wenn er für Kruse den Schläger macht, bekommt er gutes Geld. Auch dann noch, wenn es mit dem Profiboxen vorbei ist. Er ist gelernter Metzger, das Zerteilen hat ihm immer Spaß bereitet, aber wie soll er damit genug verdienen? Er lebt zwar bescheiden in einer Kleingartensiedlung. Hält sich dort aber Tauben und Schäferhunde, die Unmengen von teurem Fleisch fressen.

Also übernimmt er für Kruse und Bode die Behandlung der "Patienten", wie die beiden säumige Schuldner nennen. Ein Besuch des Boxers führt dazu, dass schnell alles beglichen wird. Er achtet darauf, dass er nur Verletzungen hinterlässt, die ausheilen können.

Doch einmal ist es anders. Die Sache beginnt in der "Südstadtstube", einer Kneipe in Karlsruhe. Der Boxer sitzt dort mit einem Freund am Tisch. Der Abend plätschert so dahin, da stürmt Kruse herein und ruft: "Schnell, schnell, es gibt etwas zu tun." Vor der Tür erzählt er dem Boxer von seiner Ehefrau, die allen Ernstes einen Liebhaber habe.

Dieses Mal holt der Boxer seinen schweren Metzgerkittel aus Kunststoff. Er lässt sich von seinem Freund aus der Kneipe in die Draisstraße kutschieren. Kruse hat seine Frau dazu gezwungen, sich dort in einer Wohnung, die einem von Kruses Bekannten gehört, mit ihrem Liebhaber zu verabreden. Der klingelt und kommt herein, er weiß nicht, wie ihm geschieht, als plötzlich der Boxer vor ihm steht.

Auch Kruse tritt hervor, er hat seine Frau und seinen zwölfjährigen Sohn mitgebracht, beide sollen es sich anschauen. Sie hören das Brechen der Knochen, sehen das Blut spritzen. Praktisch alle Zähne liegen irgendwann am Boden. Kruse befiehlt dem Mann, ein Lied zu singen. Doch sein Kiefer ist schon mehrfach gebrochen, und so dringt aus seinem blutenden Mund nur noch ein Stöhnen. Der Boxer uriniert auf ihn. Er lässt ihn leben. Doch Drähte müssen seitdem sein Gesicht zusammenhalten. Kruses Frau wird nie wieder mit dem Mann sprechen.

Als der Boxer eine halbe Stunde später wieder ins Auto seines Freundes steigt, schaut der entgeistert auf die Blutspritzer am Metzgerkittel. Der Boxer sagt: "Wenn jemand fragt, erzähl ihm, ich war bei einer Hausschlachtung."

Sitzt ein V-Mann am Tisch?

Das Vertrauen zum Boxer ist so tief, dass Kruse nicht fassen kann, was nach mehr als 20 Jahren Freundschaft auf seinem Tisch liegt: eine falsche Abrechnung. Es geht um die Renovierung eines Bordells in Chemnitz, die der Boxer für Kruse erledigt. Kruse addiert in seinem Büro die Summen, immer wieder, bis er sich sicher ist. Der Boxer hat zu viel abgerechnet. Verarscht der mich?, brüllt er. In der Sitzecke seines Büros hocken seine Leute. Sie wundern sich, wie bitter Kruse über seinen Freund schimpft.

Wenig später bekommt sein Misstrauen noch mehr Futter. Kruse hat im Kasino einen Mercedes-Händler kennengelernt, der bei einem Geschäft von einem Ulmer Autoverkäufer betrogen wurde. Kruse bietet ihm an, für eine 50-prozentige Beteiligung das Geld zurückzuholen. Der Boxer klingelt bei dem Ulmer. Er sei geschickt worden, um ihn zu vermöbeln, sagt er. Aber für 5000 Mark lasse er ihn in Ruhe. Der Mann willigt ein. Das falsche Spiel spricht sich Monate später bis zu Kruse und Bode rum. Was? Der Boxer hat doppelt kassiert?

Im Milieu kursiert auch noch das Gerücht, er habe einen kürzlich festgenommenen Mörder bei der Polizei verpfiffen. Dem Mann droht nun lebenslänglich, er ist ein entfernter Freund von Kruse und Bode. Haben sie einen V-Mann am Tisch?

Und ausgerechnet jetzt sind Kruse und Bode dabei, zwei spektakuläre Verbrechen durchzuziehen. Sie wollen den Wagen einer Geldtransportfirma ausrauben. Einer der Fahrer hat ihnen einen Schlüssel beschafft. Außerdem ist da die Sache mit der Postbank im Mannheimer Raum. Sie haben deren EDV-System manipuliert und per Lastschrift unbemerkt Kleinbeträge bei unzähligen Kunden abgebucht. Aber nach drei Millionen Mark flogen sie auf, und nun sitzt einer ihrer Komplizen in Untersuchungshaft und hält hoffentlich die Klappe. Auch der Boxer weiß von der Sache. Was, wenn er singt? Vielleicht braucht er eine Abreibung. Aber wie will man jemanden wie den Boxer abreiben, wenn er immer wieder aufsteht?

2002 – Kripo Karlsruhe

Und so sei es gekommen, dass Bode den Boxer mit einem Trommelrevolver liquidierte, erzählt Kruse sieben Jahre später im Zimmer der Mordkommission, er selbst habe nichts damit zu tun gehabt. Kommissar Metzger ist skeptisch. "Wenn's so war, wie Sie sagen, dann kriegen wir das raus. Aber ich will Sie nicht linken. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie diese Geschichte für Sie ausgeht."

"Weiß ich doch", antwortet Kruse, fast ein bisschen dankbar für die Aufrichtigkeit. "Das denken jetzt alle. Aber ich war nicht dabei, als es passierte. Ich schwöre es Ihnen. Ich war nicht dabei!"

Metzger weiß, dass Kruse ihm auch ins Gesicht lügen würde. Aber Kruse ist freiwillig gekommen, er kann jederzeit dichtmachen. Und was hätten Metzger und Strohmayer dann? Nicht mal die Leiche des Boxers.

Sie müssen Kruse das Gefühl geben, dass sein Plan funktioniert. Sie müssen ihn in den Vernehmungen kommen lassen, müssen ihn bewundern und mit ihm lachen, damit er mehr erzählt. Müssen hoffen, dass dieser hochintelligente Mann den Überblick verliert und sich in seinem eigenen Netz aus Lügen verheddert.

Metzger und Strohmayer nennen ihre sechs Mann starke Ermittlungsgruppe "TNT". Sie werden mehr als ein Jahr lang alle paar Tage Kruse in der Kripo und Bode in der Untersuchungshaft treffen. Oft steht der Kommissar in diesen Monaten um fünf Uhr früh auf, nachts liegt immer ein Notizblock neben seinem Bett für die Fragen, die ihm im Schlaf kommen. Die ersten sind schnell gestellt.

Wo ist die Leiche? Wohl in Mannheim, sagen beide.

Wo da? Auf einem ehemaligen amerikanischen Truppenübungsplatz. Auch da sind sie sich einig.

Aber wo genau dort? Keinen Schimmer.

Wie kam er ums Leben? Mit einem Schuss, sagen beide.

Wer hat ihn abgegeben? Bode war's, sagt Kruse.

Eine Lüge, sagt Bode. Kruse war's!

Wo passierte es? Auf dem Betriebsgelände, sagt Kruse. "Ich habe noch gesehen, wie Bode am nächsten Morgen mit einem Hochdruckreiniger das Blut wegspülte."

Und Bode: "Ich kam zur Firma und sah, wie Kruse die vollgebluteten Teppiche entsorgte."

Warum musste er sterben? Kruse hatte Angst, weil der Boxer zu viel wusste, sagt Bode.

Ach!, sagt Kruse, es war Bode, der sich sorgte, dass der Boxer etwas über den Plan mit dem Geldtransporter erzählt. Die Ermittler spielen Vernehmungspingpong. Bode erzählt ihnen, wie Kruse den einfältigen Alfred um sein Erbe betrogen hat. Kruse erzählt ihnen von Bodes Mordversuch mit der Handgranate und wie Bode das Hotel abfackelte. Die Kommissare können kaum fassen, wie sich die beiden Männer gegenseitig in den Sumpf ziehen. Wie konnten diese Blutsbrüder nur solche Feinde werden?

Jennifer

Jennifer Möller könnte die Tochter von Kruse und Bode sein. Als sie die beiden kennenlernt, ist sie knapp über 20. Sie trägt volles, dunkles Haar, einen kurzen Pony, hat ein offenes und strahlendes Lachen und große, dunkle Augen. Sie wächst auf in der sächsischen Provinz. Gleich nach dem Mauerfall zieht es sie in den Westen. Ihre ältere Schwester stöckelt dort schon als Animierdame durch eine Pforzheimer Bar, erzählt von den spendablen Männern mit den dicken Autos. Jennifer besucht sie und lernt Kruse und Bode kennen. Sie steigt erst mit Bode ins Bett, aber dann wendet sie sich Kruse zu. Obwohl klein, tritt er so großspurig auf wie kein anderer. Jennifer beeindruckt das. Und der verheiratete Kruse lässt die Gelegenheit nicht aus. Seine Frau ahnt all das, aber sie und ihre behinderte Tochter sind abhängig von ihm.

Kruse stellt Jennifer in seinem Büro an. Sie darf auch gleich ins Appartement darüber einziehen. Nach einer Weile klagt sie über zu wenig Geld. Kruse kauft ihr ein Wohnmobil, das sei die beste Grundlage für ein eigenes Gewerbe. Er schickt sie auf einen Parkplatz, der bei Freiern beliebt ist. Das Geld dürfe sie behalten, sagt er, sie müsse nur die Raten für das Wohnmobil abstottern. An den Wochenenden schmückt sich Kruse mit ihr im Kasino in Baden-Baden, wo er gern im VIP-Bereich zockt.

Des Öfteren erteilt er ihr auch Spezialaufträge. Er hängt in ihrem Appartement einen venezianischen Spiegel auf, durch den man von hinten durchschauen kann. Dort installiert er eine Kamera. Er lädt Bauunternehmer, die sich bei der Auftragsvergabe zieren, abends zum Rotwein ein. Jennifer setzt sich dazu, sie ist der Hingucker. Irgendwann zieht sich Kruse zurück. Am Tag darauf erkundigt er sich bei dem Geschäftspartner, wie der Abend noch lief. Er habe da Dolles gehört. Um ehrlich zu sein, er habe es sich sogar selbst anschauen können, auf Videokassette. Wie es nun mit dem Auftrag aussehe?

Mit der Zeit ist Jennifer nicht mehr nur Kruses Geliebte, sie ist seine Vertraute. Als er mal wieder Ärger hat, bittet er sie um Hilfe. Das Gericht hat einen seiner Abzock-Verträge für sittenwidrig erklärt, nun sieht er sich Forderungen über viele hunderttausend Mark ausgesetzt. Er will nicht, dass sein Vermögen gepfändet wird, und überträgt Jennifer in einem Vertrag sein gesamtes Eigentum inklusive seines Betriebes.

Doch etwa zur gleichen Zeit findet auch Bode Gefallen an Jennifer, die immer offen für Neues ist. Wenn Kruse mal ein paar Tage mit seiner Familie verreist, bekommt Bode von Jennifer den Sex, den er sich wünscht. Drei-, viermal am Tag. Er dreht Stripfilme mit ihr. Steckt ihr auch mal eine Captagon-Tablette zu, die ähnlich stimulierend wirkt wie Amphetamine. Sie lässt sich gern von ihm fesseln. "Los, leg dich hin, ich fick dich!", befiehlt er. Sie bläst ihm während einer Autofahrt einen. Alle paar Stunden vergnügen sie sich auf einer Raststätte. Bode ist total verliebt.

Er denkt daran, mit ihr den Lebensabend in ihrem Elternhaus im Osten zu verbringen. Er bittet sie, ihn Papa zu nennen. Bei Kruse mache sie das doch auch so. Jennifer findet das seltsam.

"Hure"

Eines Tages beobachtet einer von Kruses Mitarbeitern, wie Bode sie küsst. Er geht zu Kruse. Der dreht fast durch. Er schleicht sich eines Abends auf das Gelände, leise tritt er auf die Veranda vor ihrem Appartement, lauscht an Jennifers Fenster und hört, wie vertraut die beiden reden. Die Wut steigt in ihm auf. Und dann hört er Bode diesen einen Satz sagen: "Wenn der weg ist, gehört uns alles!"

Kruses Gedanken rasen. Er ruft am Tag darauf Jennifer an: "Hure. Schwanzgeile Hure!" Er werde ihre Familie auslöschen. Von da an nennt er sie seinen Leuten gegenüber "Sachsenfotze". Bode erteilt er Hausverbot. Aber Kruse hat auch Angst. Dieser Satz. Dem Bode ist alles zuzutrauen. Und Jennifer hat noch den Vertrag. Ständig ruft Kruse sie an, sie soll ihn zurückgeben. Den habe sie doch längst vernichtet, sagt sie.

Er beruhigt sich. Bode sieht er lange nicht. Kruse vergnügt sich mit der zweiten Sekretärin, Brigitte, die immer freitags in den Betrieb kommt. Jennifer verbringt derweil einen Urlaub mit Bode an der französischen Mittelmeerküste. Er besucht sie auch bei ihren Eltern in Sachsen, wo sie vorübergehend hingezogen ist. Mit der Zeit wird Bode ihr aber unheimlich. Er hat eine Plastikdose mit Sprengstoff in einem Blumenkübel im Hinterhof ihres Elternhauses vergraben, weil er nicht wusste, wo er es sonst deponieren sollte. Sie bekommt Angst. Sie schläft jetzt neben TNT.

Nun meldet sie sich doch wieder bei Kruse. Der erstarrt, als er vom TNT hört. Der Bode will mich wegmachen! Aber das ist auch eine Chance, denkt Kruse. Er weiß nun endlich, wie er Bode loswerden kann. Er schickt die Polizei zum Blumenkübel. Bode ist erst einmal weg.

2002 – Kripo Karlsruhe

Seit Monaten graben sich die Polizisten durch den ehemaligen Truppenübungsplatz in Mannheim. Kruse fährt mit der S-Klasse vor, spaziert über die Waldwege, schwadroniert darüber, was Bode damals angeblich vom Grab des Boxers erzählte. Er liege wohl ziemlich tief, aber nah an einem Weg. Einmal sagt er: "Hier vielleicht!" Kommissar Strohmayer drückt einem Polizeischüler den Spaten in die Hand. Nach ein paar Tagen organisieren sie einen Bagger. Dann eine Hundertschaft. Dann Leichenspürhunde. Dann einen Biologen mit Georadar. Sie lassen sich von Kruse wie eine Gruppe Goldsucher umherscheuchen. Tut er nur ahnungslos und weiß genau, wo der Boxer liegt?

Egal, wen sie vernehmen, ob Jennifer oder andere aus Kruses und Bodes Umfeld, alle sagen, sie wüssten von nichts. Immer wieder versucht es Metzger auch bei Kruses Sohn Richard. Er weiß, wie sehr der unter dem Vater leidet. Richard arbeitet jeden Tag im Betrieb. Wenn dort etwas passiert wäre, hätte er es mitbekommen. Als Metzger ihn aufsucht, steigt dem Kommissar gleich Richards Fahne in die Nase. Aber der hat sich im Griff und sagt, er habe nichts von einem Mord mitbekommen.

Sein Vater dagegen gibt sich eifrig. Einmal kommt er gar zur Vernehmung mit dem Entwurf einer Zeitungsannonce. "Mord. 10.000 DM (5114,10 Euro) Aufwandsentschädigung zur Auffindung einer Leiche in 1,60 m Tiefe liegend nach 7,5 Jahren Ermordung wird garantiert bezahlt". Metzger und Strohmayer können ihn gerade noch davon abhalten, die Anzeige zu schalten.

Bode mussten sie zwischendurch für ein paar Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen, was dazu führte, dass Kruse aus Angst verreiste und sich mit Perücke und Sonnenbrille verkleidete. Metzger hat inzwischen eine riesige Mind Map gezeichnet, darin tauchen in Wolken die wichtigsten Figuren der ganzen Geschichte auf: Kruse, Bode und Jennifer. Daneben stehen alle Verbrechen, von denen in den Vernehmungen die Rede war. Metzger ahnt, dass er nur einen Bruchteil der Machenschaften kennt.

Brandstiftung verjährt nach 20 Jahren

Kruse hat von Anfang an gesagt, dass er sich bei seinen Anwälten darüber informiert hat, über was er reden kann und über was nicht. Immer wenn die Ermittler sich einer Tat nähern, die vielleicht noch nicht verjährt ist, wird er vorsichtig: "Herr Metzger", sagt er, "dazu könnte ich Ihnen eventuell einiges sagen. Möchte ich aber nicht. Meine Mentalität ist an dieser Stelle die, sich der Weisheit der drei Affen zu bedienen: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen."

Auch nach einem Jahr reicht es noch nicht für eine Mordanklage gegen Bode. Dafür brauchte es Spuren des Mordes auf dem Firmengelände. Dafür brauchte es glaubwürdige und aussagewillige Zeugen. Doch alle haben Angst vor Kruse und Bode.

Die Ermittler brauchen eine neue Strategie.

Eines Tages lädt Metzger Kruse wieder zur Vernehmung vor. Aber dieses Mal klingt der Kommissar anders. "Und jetzt, Herr Kruse, müssen wir reden", sagt er. "Es ist so viel geworden, dass wir nicht mehr drum herumkommen. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie."

Kruse versagt die Stimme. Er reißt die Augen auf.

Er hat einen Fehler begangen. Er hat Einzelheiten zur Brandstiftung im "Hotel Paradies" gestanden, weil er annahm, dass sie nach zehn Jahren verjährt sei. In Wahrheit war sie das nicht, denn eine so schwere Brandstiftung verjährt erst nach 20 Jahren.

Er fürchtet, dass er nun bei Bode im Knast landet, aber Metzger fährt ihn in ein anderes Untersuchungsgefängnis. Im Auto sagt Kruse kaum ein Wort. Doch als Metzger und Strohmayer ihn fünf Tage später besuchen, hält er seinen Zorn nicht mehr zurück. "Ich habe mich gefragt, ob ich Ihnen ins Gesicht spucken soll, Herr Metzger!" Er sei irre gewesen, zur Polizei zu gehen. 40 Minuten brüllt er Metzger an, der es über sich ergehen lässt. Am Ende schreit er, mit den Fäusten auf seinen Brustkorb hämmernd: "Sie können jeden verhaften, Metzger, aber doch nicht Kruse!"

Mord

Zwei Monate nach der Verhaftung klingelt Metzgers Telefon. Kruses Sohn Richard ist dran. Ob Metzger ihn nicht einmal besuchen wolle.

Wenig später sitzen sie sich gegenüber. Neben Richard hat dessen Frau Platz genommen, sie hält ihm die Hand. Ja, sagt Richard, er wisse doch mehr.

Metzger spürt seine Angst, aber auch seinen Hass auf den Vater. Der Sohn erzählt ihm von seiner Kindheit. Als er noch klein war, habe der Vater ihn mit einer eisenberingten Hundeleine verdroschen. Einmal habe er ihn um ein neues Fahrrad gebeten. Sein Vater habe geantwortet, er müsse sich das verdienen, indem er ihm seinen nackten Po als Zielscheibe für sein Luftgewehr hinhält. Er habe vor Schmerzen weinen müssen. Für einen Schlag mit der Schaufel auf den nackten Hintern hätten er und seine Brüder fünf Mark bekommen, doch hätten sie den Hintern weggezogen, seien ihnen die fünf Mark wieder genommen worden. Sein Vater habe diese Macht genossen. Das Gesicht, das der bei seinen Demütigungen zog, sehe er ständig vor sich, sagt der Sohn.

Nun aber werde er reden.

Ja, er war an jenem Morgen wie immer früh dran. Es war kurz vor sechs und noch dunkel, aber als er das Tor zum Hof öffnete, sah er im Licht der Straßenlaternen gleich das Blut auf dem geteerten Boden und den goldenen Mercedes. Als er am offenstehenden Kofferraum vorbeiging, sah er darin ein menschengroßes Bündel, umhüllt von schwarzer Folie. Dann sah er seinen Vater. Und Bode. Und noch einen ihrer Leute, Walter Helmer. Überall auf dem Hof war Blut.

Gustav Kruses Plan ist gescheitert. Die Ermittler können nun beweisen, dass er an der Ermordung des Boxers beteiligt war. Kriminaltechniker inspizieren das Firmengelände und finden auch nach all den Jahren noch Spuren der Tat, sogar Einschusslöcher in einer Eisentür. Zwar können die Kommissare den dritten Täter, Walter Helmer, nicht mehr befragen, da er Jahre zuvor bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Doch Gustav Kruse verheddert sich tiefer in seinen Geschichten.

Kroatische Magnum

Er gibt Details über den Mord preis, mit denen Bode ihm gegenüber geprahlt habe. "So war es, aber ich war nicht dabei", behauptet er. Bode wiederum schildert, was Kruse ihm erzählt habe. Manches widerspricht sich. Doch das meiste stimmt überein. Am Ende können Metzger und Strohmayer weitgehend rekonstruieren, wie der Boxer starb.

Vater Kruse hatte an jenem Abend die Mitarbeiter früh nach Hause geschickt. Seinem Sohn hatte er gesagt, er möge nicht auf dem Gelände auftauchen. Es war eine beiläufige, aber seltsame Bemerkung. Gustav Kruse und Bode mussten dann den ahnungslosen Boxer auf das Gelände gelockt haben. Und sie hatten Walter Helmer in ihren Plan eingeweiht, einen loyalen Hünen.

Am hinteren Ende des Hofes legten sie eine fünf Meter lange und fünf Meter breite PVC-Folie aus. Helmer versteckte sich mit Pistole und Schalldämpfer hinter Jennifers Wohnmobil. Als der Boxer das Tor öffnete, fragten Bode und Kruse, ob er noch kurz beim Aufräumen helfen könne. Als er auf die Folie trat, feuerte Helmer das gesamte Magazin leer. Die Projektile trafen den Boxer in den Bauch. Sein Blut tropfte auf die Folie. Aber er fiel nicht. Kruse, Bode und Helmer konnten es nicht glauben. Der Boxer schleppte sich zum Hinterausgang, doch die Tür war verschlossen. Er taumelte nach vorn in Richtung Haupttor, aber da versperrten ihm die drei den Weg. Sie stießen ihn zu Boden, Helmer hämmerte mit einer Schaufel auf seinen Kopf ein. Der Boxer verlor das Bewusstsein, riss aber dann wieder seine Augen auf. Sie schleiften ihn zurück auf die Folie. Er schrie und flehte um sein Leben.

Kruse und Bode schauten auf ihn herab. Er solle noch ein Lied singen. Sie warteten, bis der nächste Zug vorbeirollte. Unter dem Donnern der Waggons hörte man den Schuss kaum.

Er kam aus einer kleinen kroatischen Magnum. Wie sie beide eine hatten.

Epilog

Gustav Kruse und Uwe Bode wurden 2004 wegen gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Wer den finalen Schuss abgab, konnte nicht geklärt werden. Bis zum letzten Verhandlungstag beschuldigten sich die beiden gegenseitig.

Jennifer Möller, die vor Gericht aussagte, dass Bode ihr einmal betrunken gestand, man habe dem Boxer einen Kopfschuss verpasst, kam ins Zeugenschutzprogramm.

Gustav Kruse starb vor einigen Jahren im Gefängniskrankenhaus an einer Lungenerkrankung.

Uwe Bode durfte das Gefängnis vor einem Jahr verlassen.

Die Leiche des Boxers Rolf Schulze wurde bis heute nicht gefunden. Die Polizei vermutet sie noch immer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz. Dort, wo er starb, steht heute eine Subway-Filiale.

*Die Namen der Zeugen, Täter und der Personen aus ihrem Umfeld wurden geändert. Die Namen der Ermittler sind unverändert.