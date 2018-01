Sie müssen sich nun vor Gericht verantworten. Dem kalifornischen Ehepaar wird unter anderem Folter, Misshandlung und Freiheitsberaubung seiner 13 Kinder vorgeworfen. Der Staatsanwalt Mike Hestrin las am Donnerstag eine lange Anklageschrift vor. "Wenn die Angeklagten wegen all dieser Anklagepunkte verurteilt werden, stehen ihnen bis zu 94 Jahre Gefängnis bevor." Die Polizei hatte das Ehepaar am Sonntag festgenommen. Die 17-jährige Tochter hatte die Behörden informiert. Ihr war zuvor die Flucht aus einem Fenster des Familienhauses in Perris, Kalifornien gelungen. "Die Opfer berichten, dass sie als Strafe seit Jahren gefesselt wurden. Sie durften höchstens 1 Mal im Jahr duschen. Alle waren ernsthaft unterernährt." Das Ehepaar hat die Vorwürfe bei der Anklage vor Gericht zurückgewiesen. Sie plädieren auf "nicht schuldig".