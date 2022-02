Devin Patrick Kelley erschoss im November 2017 in einer texanischen Kirche 26 Menschen. Die US-Luftwaffe trägt für die Gewalttat des Ex-Soldaten eine indirekte Mitverantwortung, hat jetzt ein Richter entschieden.

Die US-Luftwaffe ist gut fünf Jahre nach dem Amoklauf eines ehemaligen Soldaten in einer Kirche im Bundesstaat Texas zu einer Entschädigungszahlung in Millionenhöhe verurteilt worden. Bundesrichter Xavier Rodriguez sprach den rund 80 Überlebenden und Hinterbliebenen des Angriffs mit 26 Todesopfern am Montag Schadenersatz in Höhe von mehr als 230 Millionen Dollar (202 Millionen Euro) zu.

US-Luftwaffe leitete Vorstrafen nicht weiter

Die Kläger waren juristisch gegen die US-Regierung vorgegangen, weil diese es nicht verhindert habe, dass sich der vorbestrafte Täter Devin Patrick Kelley auf legalem Weg Waffen beschaffen konnte. Rodriguez gab ihnen recht. Die Regierung habe es versäumt, die Vorstrafen des Täters an die Bundespolizei FBI weiterzuleiten, erklärte er in seiner Urteilsbegründung.

Nach den Vorschriften des Pentagons sollen Informationen über Verurteilungen von Militärangehörigen wegen Straftaten wie Körperverletzung an die Abteilung für strafrechtliche Ermittlungsdienste des FBI weitergeleitet werden, damit sie in die Datenbank des National Criminal Information Center aufgenommen werden.

Der Schütze war bei den obligatorischen Hintergrundchecks für Waffenkäufer nicht aufgefallen, da die Luftwaffe, in der er gedient hatte, seine beiden Verurteilungen wegen häuslicher Gewalt nicht den zuständigen Behörden gemeldet hatte. Eine Sprecherin der US-Luftwaffe kündige laut einem Bericht der "New Work Times" an, das Urteil anzufechten.

Der 26 Jahre alte Ex-Soldat und Sicherheitsmann hatte am 5. November 2017 während eines Gottesdienstes in einer Kirche in Sutherland Springs mit einem halbautomatischen Gewehr das Feuer eröffnet. Er tötete 26 Menschen, darunter auch Kinder, und erschoss sich anschließend selbst.