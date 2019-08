Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte Milliardär Jeffrey Epstein ist offenbar tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf Polizeiquellen, darunter die "New York Times" und ABC News. Demnach hat Epstein Suizid begangen und wurde am Samstagmorgen (Ortszeit) aufgefunden.

Jeffrey Epstein wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Epstein soll zwischen 2002 und 2005 dutzende teils minderjähriger Mädchen in seinen Häusern in New York und Florida sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Im Falle einer Verurteilung hätten ihm bis zu 45 Jahre Haft gedroht.

Der Prozess gegen den wegen sexuellen Missbrauchs in mindestens 30 Fällen angeklagten US-Milliardär Jeffrey Epstein sollte erst in einem Jahr beginnen. Ein New Yorker Richter terminierte das Verfahren auf den 8. Juni 2020, die Anwälte des 66-Jährigen kündigten an, den Termin noch weiter hinauszögern zu wollen.

Die Affäre um Epstein, dem auch Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vorgeworfen werden, beschäftigt die US-Öffentlichkeit schon seit vielen Wochen, da dessen Beziehungen bis in die Regierung von US-Präsident Donald Trump reichen. Ex-Arbeitsminister Alexander Acosta trat deswegen zurück.

Epstein war bereits Ende Juli verletzt in seiner Zelle vorgefunden worden. Ermittler hatten einen Suizidversuch für möglich gehalten.

