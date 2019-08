Der US-Milliardär Jeffrey Epstein hat sich laut Berichten in der Nacht zu Samstag das Leben genommen. Der wegen Sexualdelikten angeklagte Epstein hatte sich in einem Gefängnis in New York befunden. Er war am 6. Juli festgenommen worden. Ihm wird angelastet mindestens in den Jahren 2002 bis 2005 einen Handelsring mit jugendlichen Mädchen betrieben zu haben. Am Freitag war die Anklage einer Frau öffentlich geworden, die Epstein beschuldigt sie als Sexsklavin festgehalten zu haben. Einer seiner Partner habe sie zum Geschlechtsverkehr mit Prominenten gezwungen. Der 66-jährige hatte bis zuletzt beteuert unschuldig zu sein. Auskünfte über die genaue Todesursache oder eine Stellungnahme der Behörden lagen zunächst nicht vor.