Im US-Bundesstaat Georgia sind am Dienstag innerhalb kurzer Zeit acht Menschen erschossen worden. Vier Menschen starben in Cherokee County, rund 50 Kilometer nördlich von Atlanta, in einem asiatischen Massage-Salon. Vier weitere Menschen wurden nur eine Stunde später durch Schüsse in zwei Wellnesseinrichtungen in Atlanta getötet. Sechs der acht Toten sollen Frauen asiatischer Abstammung sein. Gut drei Stunden nach den Vorfällen nahm die Polizei einen 21-Jährigen fest, der verdächtigt wird, an den Vorfällen beteiligt gewesen zu sein. Nach Medienberichten soll es Videoaufnahmen der Taten geben. Es werde aber noch daran gearbeitet zu bestätigen, dass die Fälle miteinander in Verbindung stünden, hieß es. Über ein mögliches Motiv des mutmaßlichen Täters wurde noch nichts bekannt.

