Mord verjährt bekannterweise nie, auch nicht in den USA. Dort ist in New York ein 80-jähriger Mann festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, im Sommer 1973 die beiden damals 19 Jahre alten Teenager Janice Pietropola und Lynn Seethaler im Ferienort Virginia Beach getötet zu haben, berichtet unter anderem der US-Sender CNN. Die beiden jungen Frauen waren laut CNN aus Pittsburgh nach Virginia Beach für eine Urlaubsreise gefahren.

Die beiden Leichen der Opfer waren in einem Ferienhaus von einem Mitarbeiter entdeckt worden. Wie der Sender CBS berichtet, schoss der Täter beiden Frauen mehrfach in den Kopf und strangulierte sie. Eine der Frauen vergewaltigte er außerdem. Wie CBS weiter berichtet, seien in den darauffolgenden zwölf Jahren noch acht weitere Frauen ermordet und viele weitere vermisst gemeldet worden.

Wurden die Frauen Opfer eines Serientäters?

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten die Behörden keinen Täter ausfindig machen und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Das Ferienhaus ist inzwischen abgerissen worden. Nun stehen dort Hotels und Geschäfte. 2011 gab die Polizei in Virginia Beach gegenüber CBS bekannt, dass Pietropola und Seethaler wohl Opfer eines Serienmörders seien. Ob sie den Täter kannten oder sie nur zufällige Opfer wurden, konnte die Polizei nicht sagen.

Der Fall kam im Herbst vergangenen Jahres wieder ins Rollen, weil neue Hinweise ans Licht kamen. Die Ermittler wollten aber nicht sagen, wie sie auf die Spur des mutmaßlichen Täters gekommen sind. Sie beriefen sich lediglich auf "technische Fortschritte". Der verhaftete 80 Jahre alte Mann ist bei der Polizei kein Unbekannter. Berichten zufolge ist er mehrfach wegen Einbruchs und Körperverletzung vorbestraft und saß mehrfach im Gefängnis, wie CNN berichtet. 2013 hatte er zuletzt eine Haftstrafe abgesessen.

Quellen: CNN, CBS