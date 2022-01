Er zerstückelte seinen Nachbarn und wurde mit dem Verschwinden seiner Frau Verbindung gebracht. Erst im Herbst 2021 war Robert Durst zu lebenslanger Haft verurteilt worden – für einen anderen, 20 Jahre zurückliegenden Mord. Nun ist der US-Millionär gestorben.

Noch im Oktober war er zur lebenslangen Haft verurteilt worden, nun ist er tot. Der berüchtigte Mörder Robert Durst ist nach Angaben seines Anwalts gestorben. Der US-Millionär starb demzufolge am Montag im Alter von 78 Jahren in Kalifornien, wie Verteidiger Chip Lewis auf Anfrage mitteilte. Durst habe sich im Gewahrsam der Justiz befunden und sei an natürlichen Ursachen gestorben.

"Ich habe sie alle umgebracht"

Die wohl berühmtesten Sätze von Robert Durst waren eigentlich nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Nach einem Interview für eine Dokumentarserie blieb das Ansteckmikrofon des exzentrischen US-Millionärs unbemerkt angeschaltet, während er zur Toilette ging. Zwischen Wasserrauschen und Papierzerknüllen sprach er mit sich selbst. "Nun ist es so weit. Sie haben dich. Was für ein Desaster", murmelte Durst bei den Aufnahmen für die 2015 erschienene HBO-Dokumentarserie "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst". "Was zur Hölle habe ich getan? Na klar – ich habe sie alle umgebracht."

Die dahingemurmelten Sätze ließen Amerika den Atem anhalten – und gaben den Ermittlungen gegen den seit Jahrzehnten unter mehrfachem Mord-Verdacht stehenden Durst neuen Schwung. Im vergangenen Herbst wurde der Sohn einer der bekanntesten New Yorker Luxus-Immobilien-Dynastien wegen des Mordes an einer Freundin vor mehr als 20 Jahren zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Kurz darauf wurde eine weitere Mordanklage gegen Durst eingereicht – fast 40 Jahre nach dem aufsehenerregenden Verschwinden seiner Ehefrau.

Doch zu diesem Prozess wird es nun nicht mehr kommen. Durst habe sich im Gewahrsam der Justiz befunden und sei am Montag an natürlichen Ursachen gestorben. Der Millionär war schon länger gesundheitlich angeschlagen gewesen. Im Gericht war der unter anderem an Blasenkrebs erkrankte Durst im Rollstuhl erschienen, zwischenzeitlich war er auch an Covid-19 erkrankt.

Dursts eigene Familie lebte in Todesangst vor ihm

Die Geschichte des 1943 in New York geborenen Durst ist gruselig, aber auch tragisch: Als ältestem Sohn einer New Yorker Immobilien-Dynastie war ihm ein Leben in Reichtum gewiss, doch Glück kam nicht dazu. Seine Mutter starb, als er sieben Jahre alt war. Mit seinem Bruder Douglas stritt er ständig – und der Konflikt eskalierte, als der Vater Douglas dem älteren und eigentlich als Nachfolger an der Spitze des Familien-Imperiums vorgesehenen Robert vorzog.

Zuletzt war Robert Durst mit dem Rest seiner Familie vollständig zerstritten und verfeindet gewesen. Er sei schon immer sicher gewesen, dass sein Bruder schuldig an den Morden sei, sagte Douglas Durst einmal der "New York Times" – und er habe Angst vor ihm. "Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass – wenn er die Möglichkeit dazu hätte – er mich umbringen würde."

Mit drei Morden wurde Robert Durst in Verbindung gebracht: 1982 verschwand seine Ehefrau Kathleen McCormack spurlos im US-Bundesstaat Vermont. Die Polizei geht davon aus, dass sie tot ist, auch wenn die Leiche der damals 29-Jährigen nie gefunden wurde. 2000 wurde Dursts enge Freundin Susan Berman ermordet in ihrem Haus in Kalifornien entdeckt. Ein Jahr später wurden Leichenteile von Morris Black gefunden, einem damaligen Nachbarn von Durst in Texas.

Durst zerstückelte seinen Nachbarn – und wurde freigesprochen

In allen drei Fällen wurde Durst verdächtigt und auch mehrfach befragt – aber lange nicht verurteilt. Im Fall von Blacks Ermordung kam er vor Gericht, wurde aber freigesprochen. Durst gestand, den Nachbarn getötet und zerstückelt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte Durst die Identität des Mannes stehlen, um den Ermittlungen zum Verschwinden seiner Frau zu entgehen. Die Tötung sei in Notwehr erfolgt, verteidigte sich Durst – und bekam Recht.

Danach versuchte er immer wieder, den Justiz-Behörden zu entkommen – floh durch die gesamte USA, checkte unter falschen Namen in Hotels ein und soll sich zeitweise sogar als taube Frau verkleidet haben. Erst im vergangenen Jahr fand dieser Krimi mit der Verurteilung wegen Mordes an Susan Berman ein Ende. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Durst sie in der Weihnachtszeit im Jahr 2000 in ihrem Haus in Beverly Hills erschoss.

Die berühmten Sätze aus der HBO-Dokumentation brachten diesen Mordprozess zwar in Gang – der Schuldspruch basierte dann aber letztendlich nicht darauf. Die Abschriften der Tonaufnahmen vor Gericht zeigten Medienberichten zufolge, dass die Zitate zusammengefügt und bearbeitet worden waren, um sie in eine andere Reihenfolge und einen anderen Kontext zu bringen.