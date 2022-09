Ermittler am Tatort, wo die 34-Jährige am Freitagmorgen offenbar entführt wurde

Die Erbin eines milliardenschweren US-Unternehmens ist, nachdem sie am Freitag offenbar entführt wurde, tot aufgefunden worden. Den mutmaßlichen Täter hatte die Polizei bereits festgenommen.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach dem Fund der Leiche entsprechend aktualisiert.

Um 7.45 Uhr am Freitagmorgen erhielt die Polizei in Memphis, Tennessee, einen Notruf. Nachdem seine Frau nach mehr als drei Stunden nicht von ihrer frühmorgendlichen Joggingrunde zurückgekehrt war, wusste sich ihr Ehemann nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. Auch Tage später blieb die 34-jährige Kindergärtnerin verschwunden. Am Dienstag bestätigten die Ermittler, ihre Leiche Tags zuvor in einem Müllcontainer gefunden zu haben.

Wie die "New York Times" berichtet, sei sie zuletzt gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen beim Joggen nahe des Universitätscampus gesehen worden. Wie die Polizei via Twitter mitteilte, hielt ein dunkler Geländewagen neben ihr. Auf Aufnahmen der Videoüberwachung sei zu sehen, wie ein Unbekannter aus dem SUV steigt und die junge Mutter in den Wagen zerrt. "Es schien einen Kampf zu geben", zitiert die US-Zeitung aus den Gerichtsunterlagen. Knapp zwei Stunden später habe ein Fahrradfahrer in der Nähe das Handy der Entführten und ein Paar Sandalen gefunden.

Polizei findet Leiche – Identität der Frau bestätigt

Ein DNA-Abgleich an den Sandalen habe die Behörden auf die Spur eines 38-jährigen Mannes gebracht. Im Zuge der anschließenden Fahndung nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest. Dessen Arbeitgeber habe bestätigt, dass der Festgenommene den SUV auf den Überwachungsvideos fahre. Auch die Auswertung der Handydaten habe ergeben, dass sich der Verdächtige zur fraglichen Zeit in der Nähe des Tatorts aufhielt. Der Mann selbst habe sich allerdings geweigert, den Ermittlern den Aufenthaltsort des Opfers mitzuteilen.

"Es wird geglaubt und durch die Fakten und physischen Beweise gestützt, dass sie schwere Verletzungen erlitten hat", hieße es in den Gerichtsakten. "Außerdem ist es wahrscheinlich und aus Zeugenaussagen ersichtlich, dass diese Verletzungen Spuren, z.B. Blut, in dem Fahrzeug hinterlassen haben, das der Angeklagte gereinigt hat."

Der Verdächtige sei bereits 2001 wegen "besonders schwerer Entführung" und schweren Raubes verurteilt und erst im November 2020 entlassen worden. Nach seiner Festnahme sei der 38-Jährige zunächst wegen Entführung und Manipulation von Beweismitteln, nach Fund der Leiche auch wegen Mordes angeklagt.

Sein zwei Jahre jüngerer Bruder sei ebenfalls festgenommen worden, steht aber nach Angaben der Polizei nicht in Verbindung mit der Entführung. Er sei stattdessen wegen Drogen- und Waffenbesitzes angeklagt. An dem Morgen habe sich dessen Bruder "sehr seltsam" verhalten und seine Kleidung im Waschbecken gewaschen.

Am Montag gab die Polizei bekannt, eine unidentifizierte Leiche nahe des Hauses des Bruders des Verdächtigen gefunden zu haben. Am Dienstag bestätigten die Ermittler Medienberichten zufolge, dass es sich bei der Toten um die vermisste 34-Jährige handelt.

Erbin eines Milliarden-Unternehmens

Die Tote war Erbin eines in Memphis ansässigen milliardenschweren Unternehmens. Laut "Forbes" ist die Firma der landesweit größte unabhängige Vertriebshändler im Bereich Eisenwaren und Heimwerkerbedarf und rangiert mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar 2021 auf Platz 143 der größten Privatunternehmen der USA.

Die 34-Jährige arbeitete als Kindergärtnerin und war selbst Mutter von zwei Kindern. Die Familie hatte eine Belohnung in Höhe von 50.000 US-Dollar für Hinweise ausgesetzt.

