In Washington in den USA wurde am Freitag eine 38-Jährige verhaftet, weil sie den Diebstahl eines Neugeborenen geplant haben soll. Wie CNN unter Berufung auf die Polizei berichtet, wurde die 16-jährige Tochter der Verdächtigen als mögliche Mittäterin ebenfalls in Gewahrsam genommen.

Das Polizeibüro leitete Ermittlungen ein, nachdem sich eine Frau meldete und berichtete, dass sie sich äußerst unwohl, müde und unsicher auf den Beinen fühle. Zudem müsste sie sich häufiger übergeben. Sie aüßerste demnach weiterhin den Verdacht, von einer anderen Frau - der Hauptverdächtigen - unter Drogen gesetzt worden zu sein. Die beiden lernten sich in einer Facebook-Gruppe kennen. Das mutmaßliche Opfer gab an, die 38-Jährige hätte sich als Baby-Fotografin ausgegeben und ihr angeboten, gratis Fotos von ihrem Kind zu machen. Die Bilder würde sie kostenlos anbieten, da sie dabei sei, Arbeitsproben für ihr Portfolio zusammenzustellen. In der Folge besuchte sie die junge Mutter laut Polizei drei Mal zu Hause.

Mutter sollte offenbar mit vergiftetem Kuchen außer Gefecht gesetzt werden

Bei diesen Gelegenheiten wäre sie dabei beobachtet worden, wie sie mit dem Baby der Hausbewohnerin für Selfies posierte, heißt es. Außerdem achtete sie offenbar darauf, alles, was sie anfasste, wieder abzuwischen, um ihre Fingerabdrücke zu verwischen.

Beim dritten Besuch – bei dem auch die Tochter der vermeintlichen Fotografin dabei war – wurden der jungen Mutter Cupcakes mitgebracht und angeboten. Nach dem Verzehr trat das beschriebene Unwohlsein auf. Sie forderte den Besuch zum Gehen auf und stellte hinterher fest, dass ihre Hausschlüssel fehlten. Im Anschluss alarmierte sie die Polizei, die den Fall äußerst ernst nahm und intensive Ermittlungen einleitete. "Durch die detaillierten Untersuchungen wurden weitere Opfer identifiziert und Beweise gesammelt, die darauf schließen lassen, dass die Verdächtige plante, ein neugeborenes Baby zu stehlen und als ihre eigenes aufzuziehen", teilte die Polizei mit.

Auf die Verhaftete warten nun diverse Anklageverfahren. Ihrem ausgesuchten Opfer stifteten die Beamten nach den Vorfällen neue Schlösser für Türen und Fenster - damit sie sich zu Hause wieder sicher fühlt.

Quelle: CNN