In den USA eröffnete ein Mann an einem Drive-in einer KFC-Filiale das Feuer

von Jessica Kröll In den USA hat ein Mann auf einen Mitarbeiter von Kentucky Fried Chicken geschossen. Der Kunde war laut Polizei wütend darüber, dass der Filiale der Mais ausgegangen war.

In St. Louis im US-Bundesstaat Missouri liegt ein Mitarbeiter einer KFC-Filiale im Krankenhaus, nachdem ein Mann auf ihn geschossen hatte. Wie mehrere US-Medien berichten, fuhr der Mann am Montagabend gegen 18.30 Uhr mit seinem Wagen an einem Drive-in vor. Als er seine Bestellung aufgab, teilten ihm die Angestellten mit, dass das Restaurant keinen Mais mehr habe.

Daraufhin soll der Kunde ausgerastet und die Mitarbeiter durch die Lautsprecherboxen bedroht haben. Schließlich sei er mit einer Schusswaffe zum Drive-in-Fenster vorgefahren. Als ein Angestellter nach draußen kam, um mit dem aufgebrachten Mann zu sprechen, soll er dem Bericht nach auf ihn geschossen haben. Anschließend flüchtete der Mann, der nach Polizeiangaben zwischen 40 und 50 Jahre alt war.

USA: KFC-Schütze flüchtete nach der Tat

Das 25-jährige Opfer konnte trotz einer schweren Bauchverletzung noch zurück in die Filiale rennen, wo seine Kollegen die Polizei alarmierten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Angaben zufolge soll sein Zustand zwar kritisch, jedoch stabil sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein verärgerter Kunde in den USA zur Waffe greift: Im Juni wurde eine 26-jährige Mitarbeiterin der Fastfood-Kette Subway in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia von einem Kunden erschossen. Dieser hatte sich darüber aufgeregt, dass er zu viel Mayonnaise auf seinem Sandwich hatte. Eine 24-jährige Kollegin der Frau wurde schwer verletzt.

Ein Jahr zuvor hatte eine Frau bei einem Drive-in bei Burger King in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee offenbar keine Geduld, auf ihr Essen zu warten. Weil es ihr nicht schnell genug ging, stieg sie kurzerhand aus ihrem Wagen aus, lehnte sich durch das Fenster und beschimpfte das Personal. Dann griff sie zur Waffe und gab mehrere Schüsse ab. Anschließend flüchtet sie. Die Angestellten blieben unverletzt.

Sehen Sie im Video: Undercover-Reporter von "Team Wallraff" sind bei deutschen Burger-King-Filialen auf zahlreiche Ekel und Verstöße gestoßen. Wie heimlich gemacht Aufnahmen zeigen, werden beispielsweise abgelaufene Saucen einfach neu etikettiert. Die ganze Recherche können Sie hier bei RTL+ sehen.



Quellen:ABC, Associated Press