Auf der Flucht vor der Polizei kommen Diebe auf die dümmsten Ideen. Zwei Prachtexemplare aus Phoenix haben in der Hektik nicht auf das beste Versteck vertraut.

Die Beiden hier sind auf der Flucht vor der Polizei... Sie werden wegen Ladendiebstahls gesucht und versuchen, sich irgendwo in Phoenix zu verstecken. Etwas planlos finden sie den perfekten Unterschlupf. Auf dieser Seite der Mauer liegt nämlich das örtliche Polizeipräsidium. Ein Funkspruch der Polizei hätte also so klingen können: "Verfolgen Verdächtige auf dem Weg zur Polizeiwache!" Festnahme leicht gemacht. Schließlich war die Wache voll besetzt. Die Anklagepunkte sind nun: Ladendiebstahl, Drogenbesitz und unbefugtes betreten eines gesicherten Gebäudes. Schön blöd...