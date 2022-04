In den USA ist eine Lehrerin verhaftet worden, nachdem sie einen Schüler mit einem Besenstiel geschlagen hatte. Ein Video des Vorfalls machte im Internet die Runde. Die Behörden verklagten die Frau wegen Kindesmissbrauchs.

Eine Lehrerin in den USA ist wegen Kindesmissbrauchs angeklagt worden. Die 49-Jährige, die an einer Schule in Florida unterrichtet, hatte einen Jungen mit einem abgebrochenen Besenstiel aus Metall geschlagen.

Wie Sheriff Mascara vom St. Lucie County Sheriff's Office am Dienstag in einem Statement bestätigte, wurde die Lehrerin bereits am vergangenen Freitag aufgrund eines Haftbefehls verhaftet und mit aufs Revier genommen. Sie sei demnach in das Gefängnis in Palm Beach County eingeliefert und wenige Stunden später gegen eine Kaution von 5.000 Dollar freigelassen worden.

Lehrerin soll Besenstiel erst geworfen haben

Der eigentliche Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Dienstag ereignet. Wie unter anderem der Fernsehsender WPTV berichtet, soll die Lehrerin zuvor mit dem Metallbesen gefegt haben, als der Stiel abbrach. Aussagen von Schülern zufolge soll der Junge, dessen Alter nicht bekanntgegeben wurde, den abgebrochenen Stiel aufgehoben und mit ihm weggerannt sein.

Die Lehrerin soll ihm das abgebrochene Stück aus der Hand genommen und sich dabei verletzt haben. Die Lehrerin habe daraufhin den zerbrochenen Besenstiel nach ihm geworfen, traf statt den Jungen einen Computermonitor, der daraufhin zerbrach.

Betroffene Schule in den USA feuert Lehrerin

Die Lehrerin habe den Jungen daraufhin laut Aussage der Schüler "gejagt" und ihn zwischen zwei Tischen eingeklemmt. Anschließend hätte sie ihn dreimal mit dem abgebrochenen Besenstiel auf sein Bein, seine Hand und seinen Arm geschlagen. Ein Video des Vorfalls machte in den Sozialen Netzwerken die Runde.

Eine Sprecherin der öffentlichen Schulen von St. Lucie erklärte gegenüber WPTV, dass der Schulbezirk eng mit den örtlichen Strafverfolgungspartnern zusammen arbeite. "Das angebliche Verhalten ist untragbar und verwerflich. Die erste Untersuchung hat ergeben, dass die Lehrkraft entlassen wurde. Dieses Verhalten stellt eine völlige Missachtung des Auftrags der SLPS dar, ein sicheres und fürsorgliches Lehr- und Lernumfeld zu schaffen, und ein solches Verhalten wird nicht toleriert."

Sehen Sie im Video: In einem kurzen Clip zeigt die TikTokerin und Lehrerin Emma ihr Klassenzimmer und den Weg in ihr geheimes Versteck. Die Zuschauer lieben den kuriosen Ort über den Schulbänken.

Quellen: WPTV, St. Lucie County Sheriff's Office