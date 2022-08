Mann gibt asiatischer Familie die Schuld an Covid und attackiert sie – jetzt muss er 25 Jahre in Haft

von Jessica Kröll Ein Mann aus Texas war vor zwei Jahren mit einem Messer auf eine asiatische Familie losgegangen. Der heute 21-Jährige gab ihr die Schuld an der Corona-Pandemie. Jetzt wurde er zu einer sehr langen Gefängnisstrafe verurteilt.

Ein junger Mann aus Texas muss 25 Jahre ins Gefängnis, nachdem er in einem heftigen Wutanfall mit einem Messer auf ein asiatisches Ehepaar und dessen kleine Kinder losgegangen ist.

Wie aus der Anklageschrift des Justizministeriums hervorgeht, geschah der Vorfall zu Beginn der Corona-Pandemie am 14. März 2020 in einem Kaufhaus in der texanischen Stadt Midland. Dort war das Ehepaar mit ihren beiden Kindern im Alter von zwei und sechs Jahren einkaufen. Minutenlang verfolgte der 21-Jährige die Familie, die er laut eigener Aussage für Chinesen und eine "Bedrohung" hielt, da sie "aus dem Land stammten, das mit der Verbreitung dieser Krankheit begann".

Texaner attackiert Familienvater und Kind mit Messer

Plötzlich griff er sich ein gezacktes Steakmesser, das er im Laden fand, und bog es so, dass es mit der scharfen Kante nach außen auf seinen Knöcheln auflag. Damit bewaffnet schlug er dem Vater ins Gesicht und verletzte ihn. Anschließend verließ er den Laden, um kurz darauf mit einem anderen Messer zurückzukommen. Damit ging er dann auf die beiden vorne im Einkaufswagen sitzenden Kinder los und schlitzte dem Sechsjährigen das Gesicht auf. Die Klinge drang nur wenige Millimeter vom rechten Auge des Kindes entfernt ein und spaltete sein rechtes Ohr.

Auch auf einen Mitarbeiter, der sich mutig auf den Angreifer stürzte, stach der Mann mit dem Messer ein. Als er schließlich zu Boden gebracht und dort festgehalten wurde, schrie er die Familie an: "Raus aus Amerika!"

Mann in den USA zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt

Vor Gericht gab der 21-Jährige zu, dass er die Absicht hatte, sowohl das Kind als auch den Mitarbeiter zu töten. Bereits im Februar dieses Jahres bekannte sich der Mann schuldig. Jetzt wurde er zu einer Gefängnisstrafe von 25 Jahren verurteilt.

"Pandemiebedingte und rassistisch motivierte Gewalttaten sind bedauerliche Verbrechen und das Justizministerium ist bereit, unsere Gesetze gegen Hassverbrechen anzuwenden, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen", sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Kristen Clarke von der Abteilung für Bürgerrechte des Justizministeriums nach der Urteilsverkündung. "Hassverbrechen, die sich gegen asiatische Amerikaner richten, haben während der Pandemie zugenommen und müssen bekämpft werden. Alle Menschen verdienen es, sich in ihren Gemeinden sicher zu fühlen, unabhängig von ihrer Rasse, Hautfarbe oder nationalen Herkunft."

