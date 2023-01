Sehen Sie im Video: Mann schrottet geklautes Polizeiauto – und muss dann vor Zug gerettet werden.









STORY: Das war knapp: Nur Sekunden bevor ein gestohlenes Polizeiauto von einem Zug erfasst wird, gelingt es Beamten, den Dieb und Fahrer aus dem Wagen zu holen. Das zeigen diese Bilder, herausgegeben von der Polizei in Atlanta, wo sich der Vorfall am Wochenende ereignete hatte. Vorausgegangen war Folgendes: Ein Polizist hatte seinen Einsatzwagen am Straßenrand geparkt, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Wie auf den Bildern seiner Bodycam zu sehen ist, muss er dann feststellen: sein Streifenwagen wird geklaut. Es folgte eine rasante Verfolgungsjagd, gefilmt von der Besatzung eines Polizeihubschraubers. Am Ende überschlug sich das Auto und kam mitten auf diesen Bahngleisen zum Liegen. Beamten der Georgia State Patrol gelang es dann, den Flüchtigen aus seinem Auto zu befreien, kurz bevor der Güterzug den Wagen erfasste. Dem dann Verhafteten wird nun unter anderem Diebstahl, rücksichtsloses Fahren und Beschädigung städtischen Eigentums zur Last gelegt.

