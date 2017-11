Für Polizisten kann die Suche nach vermissten Menschen zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden, in diesem Fall sprichwörtlich. In einem Kornfeld suchten die Beamten eine 81-jährige US-Amerikanerin. Dabei setzten die Polizisten einen fliegenden Helfer ein - eine Drohne, mit der sie dann in knapp einer halben Stunde die vermisste Frau auffinden konnten.