Sehen Sie im Video: Geiselnehmer erschossen – Polizeivideo zeigt gewaltsames Ende einer Gefängnis-Revolte.









Tödliches Ende einer Geiselnahme in den USA. In einem Knast in Oklahoma City beendet die Polizei eine Gefangenenrevolte und Geiselnahme eines Kollegen. Ein Beamter erschießt den Häftling. Häftlinge hatten den Gefängniswärter überwältigt, hatten mit dessen Schlüsseln die Zellen von Mitinsassen geöffnet. Der Wärter wurde von den Gefangenen als Geisel genommen und er wurde von den Häftlingen misshandelt. Insassen hatten immer wieder auf den Wärter eingestochen. Knapp eine Woche nach dem Vorfall veröffentlichte die Polizei von Oklahoma City Bilder der Bodycams der Polizisten und der Überwachungskameras. Mit den Schüssen konnten die Polizisten wohl das Leben ihres Kollegen retten. Nachdem der Geiselnehmer durch gezielte Schüsse getötet wurde, stürzt der gerettete Beamte die Treppe hinunter und ist in Sicherheit. Der Wärter liegt noch immer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Das Gefängnis in Oklahoma City ist bekannt für seine unmenschlichen Haftbedingungen, schon mehrfach ist es zu Todesfällen unter den Gefangenen gekommen. Die Gefängnisleitung soll die Sicherheit der Gefangenen nicht mehr gewährleisten können. So ist auf den Videoaufnahmen der Überwachungskameras zu sehen, dass sich die Gewalt der Gefangenen nicht nur gegen den Wärter gerichtet hat, sondern auch gegen Mitinsassen. Der jüngste Aufstand soll angeblich ausgelöst worden sein, weil sich die Gefangenen über schlimme Haftbedingungen beschwert hatten. Es soll angeblich weder fließendes Wasser noch Essen für die Insassen gegeben haben.

