von Jessica Kröll In San Antonio hatte ein Polizeibeamter auf einen Teenager geschossen, der in einem Auto auf einem McDonald’s-Parkplatz einen Burger aß. Der 17-Jährige kämpft seitdem im Krankenhaus um sein Leben. Der Beamte wurde jetzt von seinen Kollegen angezeigt und festgenommen.

Es waren verstörende Bilder, die am 2. Oktober von der Bodycam eines Polizisten in San Antonio im US-Bundesstaat Texas aufgezeichnet und vergangene Woche veröffentlicht wurden. Ein Polizist öffnet die Autotür eines Wagens, der vor einer McDonald’s-Filiale auf einem Parkplatz steht. Ein völlig verdutzter Teenager, der gerade einen Burger isst, legt noch bei offener Tür in Panik den Rückwärtsgang ein. Dann feuert der Beamte zehn Schüsse auf den Wagen ab, der vom Parkplatz rollt. Der Beamte erklärte später, dass das Fahrzeug, in dem der Jugendliche saß, ihm in der Nacht zuvor bei einer versuchten Verkehrskontrolle entwischt war und er den Verdacht hatte, dass es gestohlen worden sei.

Der 17-Jährige wird kurz danach in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist immer noch kritisch, wie unter anderem der Nachrichtensender NBC berichtet. "Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Verbesserung seines Zustands. Er ist immer noch bewusstlos und hängt an den lebenserhaltenden Maßnahmen", teilte sein Anwalt demnach in einer Erklärung am Dienstag mit. Jeder Atemzug sei ein Kampf für ihn. Die gleichaltrige Beifahrerin des Teenagers bliebt bei dem Schusswaffeneinsatz unverletzt. Der Beamte, der erst seit sieben Monaten im Dienst und noch in der Probezeit ist, wird nach dem Vorfall entlassen.

USA: Polizist nach Schüssen auf Teenager angezeigt

Am Dienstag hat die Polizeibehörde Anzeige gegen den 25-Jährigen erstattet. Wie USA Today berichtet, muss er sich wegen zwei Fällen schwerer Körperverletzung im öffentlichen Dienst verantworten.

Der Polizeichef des San Antonio Police Department, William McManus, äußerte sich zu dem Vorfall in einem Beitrag des Fernsehsenders Kens5: "Das Video war entsetzlich. Wenn man sich das Video ansieht, besteht kein Zweifel daran, dass die Schießerei nicht gerechtfertigt war.“ Die Beamten hätte eine Richtlinie, die es ihnen verbietet, auf fahrende Fahrzeuge zu schießen, es sei denn, ihr Leben oder das Leben eines anderen ist in unmittelbarer Gefahr.

Insgesamt zehn Schüsse feuerte der Beamte auf den im Auto sitzenden Teenager ab © San Antonio Police Department/Screenshot Bodycam-Video

Bisher wurde noch keine Anklage gegen den Beamten erhoben, aber McManus erwartet, dass sich das bis Ende der Woche ändern wird. Sollte der Teenager seinen Verletzungen erliegen, würde sich jedoch die erwartete Anklage von Körperverletzung auf Mord oder Totschlag ändern, sagte McManus.

Quellen: USA Today, NBC, Kens5, ksat.com