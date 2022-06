In den USA ist bei einem musikalischen Straßenfest in Washington, D.C., ein 15-jähriger Junge erschossen worden. Drei Erwachsene, darunter ein Polizist, wurden schwer verletzt.

In den USA ist ein Teenager währende eines Straßenfestes getötet worden. Drei weitere Personen, darunter ein Polizist, wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut der "New York Times" am Sonntagabend bei einer nicht genehmigten Musikveranstaltung in einem für sein Nachtleben bekannten Viertel von Washington, D.C.

Das Metropolitan Police Department hatte demnach die als Moechella bekannte Veranstaltung am frühen Abend beendet, nachdem es zu einer Schlägerei unter Teilnehmern gekommen war.

Straßenfest in den USA war nicht genehmigt

Als Polizei und Rettungskräfte das Gebiet räumten um Verletzte zu behandeln, wurden "mehrere Personen angeschossen", sagte Polizeichef Robert J. Contee III vom Metropolitan Police Department auf einer Pressekonferenz am späten Sonntag.

Wie es zu der Schießerei kam, war bislang noch unklar. Die drei Verletzten befänden sich in stabilen Zuständen, heißt es. Der Polizeichef sagte, er wolle sicherstellen, dass Personen, die Veranstaltungen ohne Genehmigung abhalten, zur Verantwortung gezogen werden.

Schulmassaker Uvalde, Texas – ein Ort voller Trauer, Schmerz und Wut 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Worte können hier nicht trösten: Eine Schülerin weint um ihre getöteten Mitschüler:innen, die einem Amokschützen in der Robb Elementary School in Uvalde zum Opfer fielen. Mehr

"Dies ist einer der Gründe, warum wir nicht wollen, dass unerlaubte Veranstaltungen in unserer Stadt stattfinden", sagte er. "Leider können solche Dinge passieren, wenn man die falsche Mischung von Leuten hat oder Leute, die Schusswaffen in eine Situation bringen. "Illegale Schusswaffen in den Händen von Leuten, die sie nicht haben sollten, machen Veranstaltungen wie diese unsicher für Leute, die einfach nur das schöne Wetter genießen wollen, die den Vatertag genießen wollen, die unsere Stadt genießen wollen", sagte er.

Immer wieder kommt es in den USA zu Schießereien. Zuletzt ereigneten sich dort im Mai zwei furchtbare Amokläufe: In Texas tötete ein 18-Jähriger in einer in einer Grundschule in Uvalde, Texas 19 Kinder und zwei Lehrer. In einem Supermarkt in Buffalo tötete ein weißer Schütze zehn Schwarze. Der Täter war ebenfalls erst 18 Jahre alt.

Sehen Sie im Video: Ein 18-Jähriger hat in Uvalde im US-Bundesstaat Texas mindestens 19 Grundschüler erschossen. Der Schock sitzt tief. Präsident Joe Biden drängt auf strengere Waffenregelungen.

Quelle: "New York Times"