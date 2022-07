Leere Stühle stehen auf dem Bürgersteig, nachdem die Teilnehmer der Parade nach Schüssen geflohen sind. Bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA sind in einem Vorort von Chicago im Bundesstaat Illinois Schüsse gefallen.

Ein Schütze hat bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet und mindestens sechs Menschen getötet. Ein Polizeisprecher sagte, 24 Menschen seien nach der Tat in Highland Park im Bundesstaat Illinois in Krankenhäuser gebracht worden. "Wir helfen der Polizei von Highland Park, nachdem Schüsse während des Festzugs gefallen sind", teilte die Polizei des Bundesstaates im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Schütze sei zunächst nicht gefasst worden. Am Tatort sei eine Waffe gefunden worden. Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.

Schüsse nahe Chicago: Menschen fliehen

Brad Schneider, der für den Bundesstaat Illinois im Repräsentantenhaus sitzt, hielt sich in der Stadt am Michigan-See auf, als die Schüsse fielen. "Mein Team und ich hatten uns gerade zum Beginn der Parade getroffen, als die Schüsse fielen", erklärte Schneider auf Twitter, nachdem er sich in Sicherheit gebracht hatte.

Wer die Schüsse bei der Parade in Highland Park abfeuerte, war zunächst nicht bekannt. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Menschen flohen.

Die Bürgermeisterin von Highland Park forderte die Menschen auf, sich von der Innenstadt fernzuhalten.

Augenzeuge: "Es war herzzerreißend"

Ein Augenzeuge namens Miles Zaremski sagte dem Sender CNN, er habe mehrere Verletzte und leblose Menschen gesehen, die auf dem Boden lagen. "Es war herzzerreißend." Zaremski sagte weiter, er habe rund 30 Knallgeräusche gehört. Menschen seien von der Parade geflohen. Die USA begingen am Montag ihren Unabhängigkeitstag.

Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Erst Ende Mai hatte ein 18 Jahre alter Schütze an einer Grundschule in Texas ein Massaker angerichtet. Er hatte Ende Mai in der Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und 2 Lehrerinnen getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Die Bluttat hatte die Diskussion über schärfere Waffengesetze in den USA neu entfacht. Schusswaffen sind in den Vereinigten Staaten relativ leicht erhältlich.