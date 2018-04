Bei einem stundenlangen Häftlingsaufstand in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Staat South Carolina sind nach offiziellen Angaben sieben Gefangene getötet worden. 17 Häftlinge seien verletzt worden, erklärte die Gefängnisbehörde von South Carolina. Hintergrund sei vermutlich ein Bandenkonflikt: "Nach den ersten Ermittlungen glauben wir, dass es um Gebietsansprüche ging und um Schmuggel. Es ging auch um Mobil-Telefone. Das ist nicht neu. Diese Leute kämpfen um wirkliches Geld, während sie inhaftiert sind." Die Auseinandersetzungen begannen am Sonntagabend und dauerten fast acht Stunden. Erst in der Nacht zum Montag sei die Lage wieder unter Kontrolle gewesen. Aufseher oder Polizisten seien nicht beteiligt gewesen. "Wir können nicht nur ein oder zwei Beamte in einen Schlafsaal mit 250 Gefangenen schicken. Wir müssen eine Einheit bilden, die für alle Beamten Sicherheit garantiert. Wir müssen den Schlafsaal gewaltsam zurückerobern. Und wenn es Widerstand gibt, müssen wir den Widerstand sofort brechen." Nach Angaben der Behörden solle alle Todesopfer erstochen worden sein.