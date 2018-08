Ein Verdächtiger flüchtet vor der Polizei - in den USA nichts Ungewöhnliches. In diesem Fall fährt der Verdächtige allerdings einen zuvor entwendeten Streifenwagen. In Lorain im US-Bundesstaat Ohio nehmen Beamte der Ohio State Highway Patrol einen Mann fest. Es liegt ein Haftbefehl gegen den 30-Jährigen vor. Bei der Übergabe an die Kollegen des Sheriff's Office reißt sich der Mann los und flüchtet in einem Streifenwagen. Dabei erreicht er Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometer. Mit Hilfe einer Straßensperre kann die Polizei den Fluchtwagen schließlich stoppen. Die Verfolgungsjagd endet mit einem Unfall, dabei wird der Verdächtige leicht verletzt. Gleich nach Behandlung im Krankenhaus geht es dann aber ab ins Gefängnis.