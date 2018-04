"Die Antwort war immer in Sacramento" Mit diesen Worten gab Staatsanwältin Anne Marie Schubert einen Fahndungserfolg bekannt. Nach jahrelanger Suche konnte eine der größten US-Verbrechensserien aufgeklärt und der sogenannte "Golden State Killer" gefasst werden. Dem mutmaßlichen Täter werden zwölf Morde und 45 Vergewaltigungen zur Last gelegt. Über Jahrzehnte konnte er sich dem Zugriff der Ermittler entziehen und hatte die Einwohner des US-Bundesstaates Kalifornien in Angst und Schrecken versetzt. Der mittlerweile 72-jährige, der in einem ruhigen Vorort von Sacramento unauffällig lebte, wurde am Dienstag festgenommen. Dies gaben Polizei und Staatsanwaltschaft nun in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento bekannt. Ein „weggeworfenes" DNA-Beweismittel habe die Ermittler in den vergangenen Tagen auf die heiße Spur gebracht, hieß es. Wie genau der Mann als mutmaßlicher Täter überführt wurde, gab die Polizei zunächst nicht preis. Er soll bei seiner Verhaftung sehr überrascht gewesen sein. Der sogenannte Golden State Killer war wegen seiner Brutalität, die er bei seinen Taten zeigte, berüchtigt.