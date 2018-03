Eine junge Frau, die wegen tödlicher Schüsse auf ihren Ehemann verurteilt wurde, ist aus einem Gefängnis im niedersächsischen Vechta ausgebrochen. Das sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Hannover am Dienstag. "Eine Fahndung wurde unverzüglich eingeleitet, hatte jedoch bislang keinen Erfolg." Den Angaben zufolge entkam die 22-Jährige am Montag aus der sozialtherapeutischen Abteilung. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" über den Ausbruch berichtet.



Acht Schüsse auf ihrem Ehemann

Mit 21 Jahren war die Frau im März 2017 in einem Aufsehen erregenden Indizienprozess am Landgericht Hildesheim wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte damals zu dem ihr vorgeworfenen Verbrechen während des Prozesses geschwiegen und in ihrem Schlusswort gesagt: "Ich habe ein reines Gewissen."



Doch der Richter sah das anders und rekonstruierte die Tat wie folgt: In der Nacht zum 24. Juli 2016 erschoss die junge Frau nach Überzeugung des Gerichtes in einem zur Wohnung umgebauten Übersee-Container im kleinen Algermissen ihren Ehemann. Aus nächster Nähe feuerte Tizia L. acht Schüsse auf ihren nur mit einer Unterhose bekleideten Mann Willi L. ab. Danach bedeckte sie die Leiche des 63-Jährigen auf dem Sofa mit einer Decke, sammelte die Patronenhülsen ein und holte im grünen Mercedes des Opfers ihren jungen Liebhaber ab. Gemeinsam ging es Richtung Süden.

Tatwaffe nie gefunden, keine Zeugen

"Was sie veranstaltet hat, war wahrlich keine Urlaubsreise, sondern war eine Flucht", betonte der Richter damals. Tizia L. wirft während der Fahrt über Prag und Wien nach Italien ihr Handy weg und bricht zwei Wochen lang den Kontakt zu Familie und Freunden ab. Als sie am Telefon schließlich erfährt, dass die teils schon verweste Leiche ihres Mannes gefunden wurde, bleibt sie ruhig. Während ihrer Vernehmung bei der Polizei habe sie dann Täterwissen offenbart, erläutert der Richter.

Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die im Laufe der Beweisaufnahme von ihrem ursprünglichen Mordvorwurf abrückte. Nach Überzeugung der Kammer tötete die Angeklagte ihren eifersüchtigen Ehemann spontan im Streit, weil Willi L. nicht wollte, dass sie ohne ihn in den Urlaub fuhr. Es gibt keine Zeugen der tödlichen Schüsse, auch die Tatwaffe Kaliber 22 wurde nie gefunden. Die Verteidiger der 21-Jährigen hatten einen Freispruch aus Mangel an Beweisen gefordert.