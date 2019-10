Schrecken im Limburger Berufsverkehr. Am späten Nachmittag fährt ein Lkw auf mehrere Autos auf, mehr als ein Dutzend Menschen werden verletzt, der Fahrer des Lastwagens wird festgenommen. Die Polizei warnt vor Spekulationen zu den Hintergründen des Vorfalls, Terrorgerüchte machen die Runde.

Das ist bisher bekannt:

Was ist in Limburg an der Lahn passiert?

In der Straße Schiede, einer Hauptverkehrsstraße im Zentrum der 34.000-Einwohner-Stadt ist ein Lastwagen an einer Ampel auf Höhe des Gebäudes des Landgerichtes auf insgesamt acht Autos aufgefahren. Mindestens 17 Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, eine Person befinde sich in "kritischem Zustand". Unter den Verletzten sei auch der Fahrer des Lastwagens. Einige der Verletzen seien in ihren Fahrzeugen eingeklemmt gewesen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.20 Uhr.

Was geschah vor dem Vorfall?

Der weiße Mercedes-Benz-Sattelschlepper einer Spedition aus dem Rhein-Neckar-Kreis sei vor dem Crash gestohlen worden, berichtete die Polizei. Dies stehe aufgrund der Ermittlungen fest. Der Diebstahl sei in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes geschehen. Der ursprüngliche Fahrer des Lkw berichtete einem Reporter der "Frankfurter Neuen Presse", der Täter habe ihn wenige hundert Meter vom späteren Ort des Vorfalls "aus dem Lkw gezerrt", ohne ein Wort zu reden. Sein Blick habe dabei gewirkt "als stünde er unter Drogeneinfluss". Dann sei der Mann losgefahren. Die Spedition, deren Aufschrift der Lastwagen trägt, war auf stern-Anfrage am Abend nicht zu erreichen.

Handelt es sich um einen Terroranschlag?

Die Hintergründe des Vorfalls liegen noch vollkommen im Dunkeln. "Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen momentan überhaupt nichts aus", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes Hessen. Offenbar aufgrund von Parallelen zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor rund drei Jahren und durch nicht bestätigte Berichte, wonach der Unfallverursacher "Allah" gerufen haben soll, spekulierten in den sozialen Netzwerken zahlreiche Nutzer über einen Terrorakt. Solche Mutmaßungen hatte es allerdings auch im April 2018 gegeben, als ein Mann im westfälischen Münster einen Kleinbus in eine Gruppe von Menschen starben. Bei der Amokfahrt, an dessen Ende sich der Täter selbst erschoss, wurden vier Menschen getötet und 20 weitere zum Teil schwer verletzt. Die Polizei schloss einen extremistischen Hintergrund damals aus.

Auch in Limburg belegen die bisherigen Ermittlungen, das stellte die Polizei immer wieder klar, bisher keinen Terrorakt. Man gebe nur absolut gesicherte Erkenntnisse an die Öffentlichkeit heraus, sagte ein Sprecher dem stern. An Spekulationen beteilige man sich nicht.

Wer ist der Unfallfahrer?

Zur Identität des Mannes hat die Polizei auch Stunden nach dem Vorfall noch keine Angaben gemacht. Der Fahrer habe ebenfalls Verletzungen erlitten, so ein Polizeisprecher. Die Nachrichtenagentur DPA meldete, er sei am Bahnhof von Limburg festgenommen worden, etwa 500 Meter vom Ort des Vorfalls entfernt. Die Festnahme bezeichnete ein Sprecher der Polizei als normal. "Bei jedem Unfall mit so vielen Verletzten fährt ein Fahrer danach nicht einfach davon", sagte er.

Quellen: Polizeipräsidium Westhessen, Polizei Westhessen bei Twitter, "Frankfurter Neue Presse", Nachrichtenagenturen DPA und AFP