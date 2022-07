Vor dem Rathaus Gottenheims im Breisgau brennen Kerzen und liegen Blumen. Die vermisste 14-jährige Ayleen aus der Gemeinde ist tot. Medien berichten von einem Gewaltverbrechen, die Polizei verspricht für Montag erste Antworten

Mehr als eine Woche wurde unter größtem Einsatz nach ihr gesucht, jetzt ist es traurige Gewissheit. Die 14-jährige Ayleen aus Gottenheim im Breisgau ist tot. Das hat die Obduktion eines in Hessen gefundenen Leichnams ergeben, so das Polizeipräsidium Freiburg in einer Mitteilung.

Nach übereinstimmenden Informationen von "Badischer Zeitung" und "Schwarzwälder Bote" ist das Mädchen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Polizei schweigt dazu vorerst: "Wir bitten um Verständnis dafür, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zum Ermittlungsverfahren veröffentlicht werden können", hieß es aus dem Freiburger Präsidium.

Trauer in Gottenheim nach Tod von Ayleen

Die Ermittlerinnen und Ermittler kündigten für Montag eine Pressekonferenz an, in dem es weitere Informationen zu dem Fall geben soll. Auch zu einem Bericht des "Schwarzwälder Boten", wonach es bereits einen Verdächtigen, einen vorbestraften Sexualstraftäter, gibt, sagt die Polizei nichts.

Der Leichnam wurde am Freitag im Teufelssee, einem früheren Braunkohletagebau, etwa 30 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main, gefunden. Der Fundort ist fast 300 Kilometer vom Wohnort des getöteten Mädchens bei Freiburg entfernt.

Dort war Ayleen am Abend des 21. Juli verschwunden. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte sie gegen 18 Uhr ihr Elternhaus in der 2800-Einwohnenden-Gemeinde verlassen, um einem Freund im selben Ort ein Kleidungsstück zu bringen. Auf dem Weg dorthin hatte sich ihre Spur verloren. Zeuginnen und Zeugen wollten sie zwar anschließend noch gesehen haben, letztlich lieferten die Hinweise jedoch keine Anhaltspunkte auf den Verbleib des Mädchens. Auch Suchaktionen mit Hunderten Polizeibeamtinnen und -beamten sowie Freiwilligen, mit Hunden und einem Hubschrauber blieben ohne Erfolg. Die Fahndung nach der Jugendlichen bewegte die Menschen in der Region und darüber hinaus.

Für die Kripo geht es jetzt darum, herauszufinden, was mit Ayleen genau in den vergangenen Tagen geschehen ist. Wer hat sie getötet? Wie gelangte sie nach Hessen? Erste Antworten darauf gibt es möglicherweise schon am Montag auf der Pressekonferenz.

Gottenheims Bürgermeister Christian Riesterer sagte der "Badischen Zeitung" nach der Nachricht vom Tod Ayleens: "Wir stehen alle unter Schock." Vor seinem Rathaus haben Trauernde Blumen und Kerzen niedergelegt.

