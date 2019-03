Seit mehr als zwei Wochen macht eine Familie in Berlin eine unfassbar schwere Zeit durch. Am Morgen des 18. Februar ist ihre jüngste Tochter, Schwester, Tante und Schwägerin spurlos verschwunden: die 15-jährige Rebecca.

Zu der quälenden Ungewissheit, was mit dem Mädchen passiert ist, kommt nun noch weitere Belastung für die Familie: Einer der ihren, der 27-jährige Schwager der Vermissten, sitzt seit Montag in Untersuchungshaft, "wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags", so Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Ermittler der Mordkommission gehen davon aus, dass er die jüngste Schwester seiner Frau Jessica umgebracht hat.

Was hat die Polizei gegen den Schwager in der Hand?

Laut Berichten verschiedener Medien (u.a. "Welt", "B.Z.") haben die Beamten mehrere Indizien gegen den Koch in der Hand: So soll die Polizei im Kofferraum seines Autos Haare von Rebecca und Faserspuren der Decke gefunden haben, die mit dem Mädchen verschwand. Außerdem soll er am Morgen des Verschwindens Chat-Nachrichten auf dem Handy geschrieben und empfangen haben, als er nach seinen eigenen Angaben angeblich schon schlief. Der Verdächtige schweige zu den Vorwürfen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Als Beschuldigter ist dies sein gutes Recht, ebenso wie selbstverständlich auch für ihn die Unschuldsvermutung gilt.

Ein Umstand, auf den auch Vivian, die zweitjüngste der insgesamt drei Schwestern der Familie, hinwies. Sie postete auf ihrem Instagram-Account mit inzwischen über 25.000 Abonnenten einen Auszug aus der Europäischen Menschenrechtskonvention: "Jedermann hat solange als unschuldig zu gelten, bis in einem allgemeinen gesetzlich bestimmten Verfahren rechtskräftig seine Schuld festgestellt wurde." Das Signal: Die Familie von Rebecca steht trotz des schweren Vorwurfs zu dem Schwager, ist davon überzeugt, dass er nichts mit dem Verschwinden der 15-Jährigen zu tun hat.

Soziale Medien, Online-Berichte, Zeitungsartikel, Fernsehinterviews – die Familie von Rebecca ist allgegenwärtig. Dutzende Male gab sie Auskunft über das Verschwinden der jüngsten Tochter, Dutzende Male beteuerte sie, an die Unschuld des Ehemannes der ältesten Tochter zu glauben. Es ist das Bild einer Familie, die zusammenhält – auch in schlechtesten Zeiten.

Rebeccas Familie sucht die Öffentlichkeit

"Ich würde für ihn meine Hand ins Feuer legen", nahm Rebeccas Vater im Gespräch mit der "B.Z." seinen Schwiegersohn in Schutz. Schwester Vivian appellierte den Tränen nahe nach dem Verschwinden der Jugendlichen, die "Hetzjagd" auf den 27-Jährigen einzustellen. "Mein Schwager ist ein herzensguter Mensch", sagte sie bei Instagram. Die Mutter der Vermissten erklärte in der "B.Z.": "Wir stehen voll hinter unserem Schwiegersohn." Und auch nach der Verhaftung des Verdächtigen bleiben Rebeccas Angehörige dabei: "Wir als Familie stehen nach wie vor hinter ihm. Wir halten zusammen. Die Beweislage hat sich ja nicht geändert", sagte Schwester Vivian der "Bild".

Rebeccas Mutter erklärte dem Blatt, warum sie nicht glaubt, dass ihr Schwiegersohn etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hat: "Sämtliche Indizien, die eigentlich gegen ihn sprechen, hat er uns schlüssig und glaubhaft erklärt", sagte sie und führte ein Beispiel an: "Dass frische Haare und auch Faserspuren von Rebeccas Jacke in dem Auto sind, ist logisch, weil die Tochter von Jessica noch am Vortag mit Rebecca im Auto spielen wollte, als sie vom Spielplatz kam."

Die Familie sei bisher davon ausgegangen, dass Rebecca verschleppt wurde. Dass die Polizei nun vermutet, dass sie "Opfer eines Tötungsdeliktes" wurde, habe sie geschwächt, so die Mutter der Vermissten zur "Bild". Doch trotz der schlimmen Befürchtungen: Die Familie hofft, dass ihre "Becci" lebend gefunden wird. Die Social-Media-Profile zeigen weiter prominent den Suchaufruf nach der 15-Jährigen, in der vorerst letzten Instagram-Story ihrer Schwester Vivian hieß es: "Wir finden dich und der Schuldige für diese Odyssee wird gefunden!"

Durch ihre vielen Auftritte sorgt die Familie dafür, dass der Vermisstenfall Rebecca in der Öffentlichkeit nicht vergessen wird – doch die mediale Präsenz der Angehörigen hat auch ihre Schattenseite. So kommen durch die Interviews immer wieder Details ans Licht, die die Ermittler zurückhielten. Den Umstand, dass zusammen mit Rebecca eine Fleecedecke verschwand, hatte die Polizei beispielsweise in ihren offiziellen Mitteilungen zunächst nicht erwähnt – es könnte sich um sogenanntes Täterwissen handeln. Dringt dieses nach außen, kann es die Ermittlungen oder einen möglichen Prozess erschweren – gegen wen auch immer.

Über 300 Hinweise auf den Verbleib des Mädchens sollen inzwischen bei der Mordkommission eingegangen sein. Es gebe eine Menge Anhaltspunkte, aber dazu könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nichts mitteilen, sagte eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft. "Die oberste Priorität ist es, Rebecca zu finden."

Suchaufruf der Polizei

Rebecca ist 15 Jahre alt, könnte aber älter erscheinen. Sie ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkelblondes bis braunes, schulterlanges Haar. Bei ihrem Verschwinden war die Schülerin mit einer rosafarbenen Plüschjacke, einem weißen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Rap Monster 94" und "BTS", einer blauen Jeans mit zerrissenen Knien und schwarz-weißen "Vans"-Sportschuhen bekleidet. Sie hatte eine beige-rosafarbene Handtasche und einen roten Rucksack bei sich.

Die Beamten haben unter anderem folgende Fragen:

Wer hat Rebecca am Morgen des 18. Februar 2019 im Bereich zwischen Maurerweg und Fritz-Erler-Allee in Berlin gesehen?

Wer hat sie nach dem 18. Februar 2019 noch gesehen oder Kontakt zu ihr gehabt?

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Rebecca nimmt die Berliner Polizei unter der Telefonnummer (030) 4664911333 oder per E-Mail entgegen.

