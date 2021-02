Sehen Sie im Video: Video sorgt für Empörung – US-Polizist setzt Pfefferspray gegen Neunjährige in Handschellen ein.













Unglaubliche Szenen in einem Viertel der Millionenstadt Rochester im Bundestaat New York:

Eine 9-Jährige wird in Handschellen in ein Auto gesperrt und wehrt sich. Dann setzt ein Beamte Pfefferspray ein.





Die Aufnahmen, die die Polizei veröffentlicht hat, sorgen für Empörung weltweit.





Was ist vorgefallen?

Ein Beamter fährt zu einem Hilferuf einer Frau im Nordwesten der Stadt. Ihre 9-jährige Tochter habe sie bedroht und drohe damit, sich umzubringen – sagt sie der Polizei.





Als der Cop eintrifft, sieht er das Mädchen allein auf der Straße. Er läuft ihr hinterher, hält sie fest und bittet zunächst seine Hilfe an. Kurz darauf erscheint ihre Mutter – ein Streit entspinnt sich zwischen ihr und ihrer Tochter. Der Beamte schafft es die beiden zu trennen und schickt die Mutter zurück ins Haus.





Der Polizist redet weiter auf das Mädchen ein und will es in seinen Wagen zu bringen – das Kind wehrt sich und ruft immer wieder nach seinem Vater.

Nach 20 Minuten sind mehrere Einsatzkräfte vor Ort. Das Mädchen liegt in Handschellen und setzt sich weiter zur Wehr. Dann holt der Mann sein Pfefferspray aus der Tasche und sprüht es in Richtung des Kindes.





Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und kurz danach wieder entlassen.





Als Bürgermeisterin Loveley Warren von dem Vorfall erfährt, fordert sie die Polizei auf, den Vorfall aufzuarbeiten. Sie trifft sich mit der Mutter und ihrer Tochter, um ihre Hilfe anzubieten. Aus Gründen der Transparenz werden die Bodycamaufnahmen veröffentlicht. Warren kommentiert den Film:





„Das Video macht klar, dass wir mehr machen müssen, um Familien und Kinder zu schützen. Ich habe das Kind meines Kindes in dem Gesicht der Kleinen gesehen. Wir brauchen mehr Mitgefühl, wir müssen und selbst und unsere Lieben in dieser Situation vorstellen. Egal, was konkret vorgefallen ist.“





Die Polizei hat interne Ermittlungen begonnen. Die beteiligten Polizisten sind weiterhin im Dienst.





Sowohl die sozialen Unruhen als auch die Covid-19-Pandemie haben Rochester im vergangenen Jahr hart getroffen. Die Kriminalität mit Schusswaffen war dort so hoch, wie seit zehn Jahren nicht mehr.





