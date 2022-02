Sehen Sie im Video: Schüsse auf Polizisten – Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt.









Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz sind am Dienstagmorgen die beiden Tatverdächtigen dem Haftrichter in Kaiserlautern vorgeführt worden. Die Polizei hatte am Montagabend im saarländischen Sulzbach einen 38-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, nachdem sein Fahrzeug aufgespürt worden war. Spezialeinheiten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland konnten den Mann nach Angaben der Polizei widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde ein weiterer Mann festgenommen. Ob er mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang steht, werde noch geprüft. Bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße waren in der Nacht auf Montag zwei Polizeibeamte erschossen worden. Die Polizei hatte daraufhin nach einem 38-jährigen Mann gefahndet.

